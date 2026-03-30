『ミヤネ屋』2025年度個人視聴率で関東・関西とも1位 関東は首位奪還 そして「5000回」達成【コメント】
読売テレビ制作・日本テレビ系の『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜3：50）が、30日の放送をもって「5000回」を達成。また、2025年度視聴率で関東・関西地区とも横並びトップとなった分かった。読売テレビが発表した。
【画像】「ここが、ニュースの発信地。」…『ミヤネ屋』ビジュアル
『ミヤネ屋』は、2006年に放送を開始し、20年目に突入。2025年度の個人視聴率は2.3％（※ビデオリサーチ調べ 関東地区・関西地区とも）となり、関東・関西地区で横並び1位を獲得した。関東地区では2年ぶりの1位奪還、関西地区では17年連続での1位となった。
■宮根誠司 コメント
『ミヤネ屋』は3月30日のきょう、放送5000回を迎えました。20年もの長い間、飽きずにご覧いただいて、視聴者の皆様には感謝の一言しかございません。番組は残り半年となりますが、これからも全力で頑張ります！
【番組変遷】
2006年7月31日〜 関西ローカル放送（番販局は一部あり）にて放送開始
2008年3月31日〜 全国ネット放送開始
【歴代のMC担当アナウンサー】
森若佐紀子アナウンサー（2007年4月1日〜2011年4月1日）
川田裕美アナウンサー（2011年4月4日〜2015年2月27日）
林マオアナウンサー（2015年3月2日〜2020年7月31日）
澤口実歩アナウンサー（2020年8月3日〜2025年3月28日）
西尾桃アナウンサー（2025年3月31日〜）
【画像】「ここが、ニュースの発信地。」…『ミヤネ屋』ビジュアル
『ミヤネ屋』は、2006年に放送を開始し、20年目に突入。2025年度の個人視聴率は2.3％（※ビデオリサーチ調べ 関東地区・関西地区とも）となり、関東・関西地区で横並び1位を獲得した。関東地区では2年ぶりの1位奪還、関西地区では17年連続での1位となった。
『ミヤネ屋』は3月30日のきょう、放送5000回を迎えました。20年もの長い間、飽きずにご覧いただいて、視聴者の皆様には感謝の一言しかございません。番組は残り半年となりますが、これからも全力で頑張ります！
【番組変遷】
2006年7月31日〜 関西ローカル放送（番販局は一部あり）にて放送開始
2008年3月31日〜 全国ネット放送開始
【歴代のMC担当アナウンサー】
森若佐紀子アナウンサー（2007年4月1日〜2011年4月1日）
川田裕美アナウンサー（2011年4月4日〜2015年2月27日）
林マオアナウンサー（2015年3月2日〜2020年7月31日）
澤口実歩アナウンサー（2020年8月3日〜2025年3月28日）
西尾桃アナウンサー（2025年3月31日〜）