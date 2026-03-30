須田景凪、dアニメストアCMテーマで新曲書き下ろし 女子高生3人描くコラボ第3弾「春風のような存在でありたい。」
dアニメストアが2026年3月28日、新テレビCM『アニメとススメ。』を公開した。シンガーソングライター・須田景凪が書き下ろした新曲『ニーナ』をテーマに、アニメを愛する女子高生3人の日常を縦型アニメーションで描く作品となっている。
【動画】和氣あず未、Machico、青木瑠璃子が等身大の女子高生に 新テレビCM 『#アニメとススメ シーズン3 -掃除-』
本CMは須田にとってコラボレーション第3弾。過去には第1弾で『エイプリル』、第2弾で『ミラージュ』を提供しており、いずれも青春の揺らぎや成長を表現してきた。今作では、より等身大の感情に焦点を当て、「リアルなカメラロールを覗き見るような体験」をコンセプトに制作。友人同士で撮影し合ったかのような視点で、飾らない日常とアニメへの愛情が映し出される。
キャラクターの声は、凪野真琴役を和氣あず未、水田英里紗役をMachico、二階涼未役を青木瑠璃子が担当。3人の自然体の掛け合いや感情の機微が、映像のリアリティを高めている。
テーマ曲『ニーナ』は、須田が本CMのために書き下ろした楽曲で、2026年4月1日午前0時から配信開始。春風を想起させるミッドアップナンバーで、女子高生３人の溌剌としたエネルギーを描写したテレビCMを彩る。須田は「自分は何者なのかと立ち止まることがある。感情の機微にどれだけ素直でいられるだろう」と楽曲についての思いを述べ、「貴方にとって春風のような存在でありたい」とコメントを寄せた。
映像は全編オリジナルアニメーションで構成され、登場人物たちがお互いを携帯で撮影し合ったかのような縦型フォーマットを採用。掃除や朝、夕暮れ、テスト期間といった日常のワンシーンを切り取り、没入感を演出している。
CMはYouTubeの公式アカウントおよび特設サイトで公開されており、4月1日からテレビ放映も開始。特設サイトでは過去作やキャラクター設定、ショートストーリーも公開され、シリーズの世界観をより深く楽しめる内容となっている。
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本CMは須田にとってコラボレーション第3弾。過去には第1弾で『エイプリル』、第2弾で『ミラージュ』を提供しており、いずれも青春の揺らぎや成長を表現してきた。今作では、より等身大の感情に焦点を当て、「リアルなカメラロールを覗き見るような体験」をコンセプトに制作。友人同士で撮影し合ったかのような視点で、飾らない日常とアニメへの愛情が映し出される。
テーマ曲『ニーナ』は、須田が本CMのために書き下ろした楽曲で、2026年4月1日午前0時から配信開始。春風を想起させるミッドアップナンバーで、女子高生３人の溌剌としたエネルギーを描写したテレビCMを彩る。須田は「自分は何者なのかと立ち止まることがある。感情の機微にどれだけ素直でいられるだろう」と楽曲についての思いを述べ、「貴方にとって春風のような存在でありたい」とコメントを寄せた。
映像は全編オリジナルアニメーションで構成され、登場人物たちがお互いを携帯で撮影し合ったかのような縦型フォーマットを採用。掃除や朝、夕暮れ、テスト期間といった日常のワンシーンを切り取り、没入感を演出している。
CMはYouTubeの公式アカウントおよび特設サイトで公開されており、4月1日からテレビ放映も開始。特設サイトでは過去作やキャラクター設定、ショートストーリーも公開され、シリーズの世界観をより深く楽しめる内容となっている。