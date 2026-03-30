還暦迎えたRIKACO、50代最終日のサプライズに涙 誕生日当日は親子ディナーへ「同じ歳と思えない」「ようこそ還暦」
タレントのRIKACO（60）が29日、自身のインスタグラムを更新。「50代最後の日」とコメントし、30日に迎える還暦を祝福される様子を動画で公開した。
【動画】「ようこそ還暦」スタッフらのサプライズに涙するRIKACO
RIKACOは「スタッフ・マネージャーがサプライズでお祝いしてくれました」とのコメントを添え、1本の動画を投稿。そこには、大きく「60」とデコレーションされたケーキを前に、晴れやかな笑顔を見せる姿が映し出されている。
投稿の中で「なんて平和で素敵な１日だったんだろうか」「サプライズの為に内緒で動きがあったようで大変だったと思う！皆んなの優しさが心に響き泣いてしまった」と明かした通り、動画には、笑顔を浮かべながらも思わず感涙する様子も捉えられていた。
また、誕生日当日については「日々の愛を大切に明日60歳を迎えますが 大切に小さな積み重ねを忘れずに幸せに暮らしたいと思います！明日は親子みずいらずのディナーを東京で 楽しみです」と言及。愛する家族と過ごすひとときを、心待ちにしている様子がうかがえる。
この投稿に、モデル仲間の前田典子が「ようこそ還暦」、SHIHOが「お誕生日おめでとうございます」と反応、コメント欄にも「60歳、お誕生日おめでとうございます」「60代エンジョイしましょう〜」「60歳の年、１番素敵な１年になりますように…」「同じ歳とは思えないほどいつも素敵」「いくつになっても、憧れのお姉さんです」などと、祝福するメッセージが寄せられていた。
【動画】「ようこそ還暦」スタッフらのサプライズに涙するRIKACO
RIKACOは「スタッフ・マネージャーがサプライズでお祝いしてくれました」とのコメントを添え、1本の動画を投稿。そこには、大きく「60」とデコレーションされたケーキを前に、晴れやかな笑顔を見せる姿が映し出されている。
また、誕生日当日については「日々の愛を大切に明日60歳を迎えますが 大切に小さな積み重ねを忘れずに幸せに暮らしたいと思います！明日は親子みずいらずのディナーを東京で 楽しみです」と言及。愛する家族と過ごすひとときを、心待ちにしている様子がうかがえる。
この投稿に、モデル仲間の前田典子が「ようこそ還暦」、SHIHOが「お誕生日おめでとうございます」と反応、コメント欄にも「60歳、お誕生日おめでとうございます」「60代エンジョイしましょう〜」「60歳の年、１番素敵な１年になりますように…」「同じ歳とは思えないほどいつも素敵」「いくつになっても、憧れのお姉さんです」などと、祝福するメッセージが寄せられていた。