朝からスパークリングワインに鮑に黒毛和牛!ホテルグランヴィア大阪の朝食ブッフェは豪華

ホテルグランヴィア大阪の19階にあるフレンチレストラン｢フルーヴ｣でいただく朝食ブッフェは、とても豪華です。朝から黒毛和牛や鮑を使用したメニューやスパークリングワインがフリーフローで楽しめます。ライブキッチンでは、シェフが目の前で切り分ける｢黒毛和牛のローストビーフ｣もなんとお好きなだけいただけます。また、大阪の地元企業の名品を使用したメニューも楽しめます。取材してきたので、紹介します。

朝食で非日常な体験を

ホテルグランヴィア大阪の19階にあるフレンチレストラン｢フルーヴ｣の朝食では、ホテルならではのお料理で朝食から非日常な体験ができます。

また、｢大阪企業の名品の味｣を伝えるメニューもあり、大阪に旅行に来られた方も楽しめるメニューがならびます。

ライブキッチンでは、シェフが目の前で切り分ける｢黒毛和牛のローストビーフ｣が楽しめます。じっくりと焼き上げたローストビーフには、仕上げに大阪の｢大源味噌｣を塗ってコクをプラス。

シェフが目の前で焼き上げるオムレツは、3種類あります。今回は、紅ショウガや葱などを使った｢ザ･大阪オムレツ｣をチョイス。まるでたこ焼きのような見た目がかわいいです。

他にも、モロヘイヤとほうれん草を混ぜ込んだ緑色のオムレツ｢VERT｣もおすすめです。

(写真左上から時計回り)大阪の上野焚黒糖と大阪源味噌を使い仕上げた｢国産牛の大阪どて焼き風カレー｣、大阪の上野焚黒糖を使用した出汁が楽しめる｢かすうどん｣、グリコアーモンド効果®を使用した｢洋風豆腐 アーモンドミルクのババロア～バルサミコ醤油で～｣と大阪の上野焚黒糖とグリコアーモンド効果®を使用した｢黒糖アーモンドミルクプリン｣、大阪の上野焚黒糖で甘みとコクをプラスした｢黒糖を使ったフレンチトースト｣

豪華なメニュー

朝食でスパークリングワインがフリーフローでいただけるだけでなく、豪華なお料理が朝食で楽しめるのはおすすめポイントの1つです。｢黒毛和牛のすき煮 温度玉子添え｣は、お肉の旨味がつまっています。

｢鮑と茸のソテー すじ青のりソース｣では、朝から鮑は贅沢すぎます!

｢クリームチキンのパイケース詰め｣では、自分でパイケースにクリームソースを入れて食べるスタイル。パイケースのサクッと感も味わえます。

和食も充実しています。

パンコーナーでは、甘い系のパンもありました。

いかがでしたか。ホテルグランヴィア大阪に宿泊者は、ご宿泊者様優待価格で楽しめます。大阪らしいメニュー、洋食･和食などを味わって楽しい1日の始まりにしてくださいね。

ホテルグランヴィア大阪19階 フレンチレストラン｢フルーヴ｣での朝食ブッフェ

時間: 7:00～10:00(L.O. 9:30)

料金:大人 4,700円(税込)、小人 (4～12歳) 2,300円(税込)、[ご宿泊者様優待価格] 大人 4,100円(税込)、小人 (4～12歳)2,100円(税込)

取材協力/ホテルグランヴィア大阪