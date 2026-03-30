阪神は３０日、福島圭音外野手（２４）と支配下契約を締結したことを発表した。契約金１０００万円、年俸４２０万円（金額は推定）。背番号は「９２」に決まった。

福島は２３年度ドラフトで育成２位指名を受け、白鷗大から入団。２５年はウエスタン・リーグで３３盗塁を記録し、盗塁王を獲得した。今季はここまでファーム・リーグで８試合に出場して打率・４４０。すでに成功率１００％で４盗塁を記録している。会見に臨んだ福島は「支配下になるまで時間はかかりましたが、やっとの思いでつかみ取ったもの。ここからが本当の勝負だなと思います」と表情を引き締めた。

プロ入り以後、くじけそうになったことは「何回もありました」と率直な思いを吐露。「そのたびに、いろいろな方にサポートしてもらって今日という日を迎えられた。本当に感謝しかないです」とかみしめた。

中でも感謝したのは、二人三脚で寄り添ってくれた工藤隆人ファーム外野守備走塁コーチ。「僕が１年目の時から、ありがたい言葉をたくさんもらって、僕がくじけそうな時に何回も支えてくれた。『お前ならできる』と。今日は工藤コーチの誕生日なので、本当に奇跡というか、そういう日にこういう誕生日プレゼントを渡せて良かったなと思います」と恩返しの実現を喜んだ。