いよいよ山形でも桜が咲く時期となりました。

【画像】続々と咲く桜

ウェザーマップが発表した最新の「さくら開花予想」によりますと、山形市は４月３日開花、6日満開となっています。

しかし、山形市の担当者によりますと、ここ数日の暖かさで、市内の桜の名所と知られる霞城公園では４月１日に桜が開花すると予想されています。

こちらは、山形市白山にあるＴＵＹ放送センターのきょう（３月３０日）の桜です。

咲いている桜の花を多く確認することができました。

ＴＵＹ放送センターでは、毎年開花予想日の１週間ほど前に桜の花が咲きはじめていてます。

先週金曜日（２７日）時点では、咲いている花が一輪確認されましたが、きょうまでの３日間で続々と花開いた形です。

とはいえ、まだつぼみの状態のものもありますが、きょう（３０日）と先週金曜日（２７日）を比較すると、明らかに先端から見える花びらの面積が違うことがわかります。

今週末、山形では満開になっている可能性も。お花見が楽しみです。

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https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2563683?display=1