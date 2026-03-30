ただの充電器かと思ったら「いい意味で騙された」「これは大発明」便利機能が盛りだくさん『CIO』の人気商品がマジで使える
スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなど、充電が欠かせない身の回りの物は多くある。そのため、充電用のケーブルを何本も使っている人もいるだろう。「ケーブルでごちゃごちゃするのが気になる」「もっとスッキリさせたり整えたりしたい」という願いを叶える、スタイリッシュな充電器を見つけたので紹介する。
【写真】「いい意味で騙された」日本初のガジェットメーカーの名品、スッキリデザインなのに機能十分な充電器
■手のひらサイズで持ち運び簡単！『CIO』の多機能充電器は「マジで使える！」
おすすめしたいのは、日本初のガジェットメーカー『CIO』の商品だ。充電器、モバイルバッテリー、ケーブルなどをメインに、小さくて使いやすく、さらに新しいアイディアを詰め込んだアイテムを取り扱っている。スタイリッシュなデザインも魅力で、今注目を集めているメーカーの1つだ。
●CIOとは？
・2017年に大阪で設立した新鋭メーカー。
・薄さ、軽さ、機能性の高さに定評がある。
・コンパクトかつ高出力の充電関連商品が人気。
・素材にもこだわった高級感ある外観が魅力。
そんな『CIO』から登場している充電器『NovaWave 3Way+』こそ、「こういうのが欲しかった」「画期的すぎる」と評判の商品。
スマートフォンの背面にピタッと貼りつく、『MagSafe（マグセーフ）』対応のワイヤレス充電器だ。
さらに、裏面にあるこの部分を引き出せば、Apple Watchの充電が可能。
これ1つで、iPhoneとApple Watchの充電が同時にできる。今までは2本必要だったケーブルが1本で済むようになったり、iPhoneとApple Watchの置き場が定まったり、この充電器のおかげで机の上がすっきりまとまった。
ベットサイドやリビングの小さなテーブルの上にもおけるため、就寝前やリラックスタイム中の充電もスムーズだろう。
■まだ終わらない “1台3役”の真価はここから
『NovaWave 3Way+』の有能さは、これだけではない。裏側にある金具を使えば、スマホスタンドとしても利用できる。縦置き横置きどちらの方向にも対応しているのがGOODだ。
多少の角度調整ができるため、文字入力が必要な時や動画を観る時など、使うシーンに合わせてアレンジできるのは嬉しいポイントだろう。
スタンドを活用して、iPhoneで動画を観ながらApple Watchの充電も簡単だ。さらに、スマホリングにもなるという文句なしの有能さに驚きを隠せない。「充電器本体の厚みを考えると、リングとして扱いにくいのでは？」と思っていたが、これが想像以上にしっくりきた。
リングに指を通して持つと安定感が増し、スマホの落下防止にも一役買ってくれる。机の上を整える充電ステーションとして買ったつもりだったが、スマホスタンドやリングにもなるため、自宅にいる時は常に装着しているほど気に入った。
『NovaWave 3Way+』は、ブラックとホワイトの2色展開。どちらも、あえてザラザラとした手触りのシボ加工が施されているため、高級感があるだけでなく、指紋や汚れが目立ちにくいのも魅力の1つ。機能、デザインともに申し分なく、自信を持っておすすめできる商品だ。
【写真】「いい意味で騙された」日本初のガジェットメーカーの名品、スッキリデザインなのに機能十分な充電器
■手のひらサイズで持ち運び簡単！『CIO』の多機能充電器は「マジで使える！」
●CIOとは？
・2017年に大阪で設立した新鋭メーカー。
・薄さ、軽さ、機能性の高さに定評がある。
・コンパクトかつ高出力の充電関連商品が人気。
・素材にもこだわった高級感ある外観が魅力。
そんな『CIO』から登場している充電器『NovaWave 3Way+』こそ、「こういうのが欲しかった」「画期的すぎる」と評判の商品。
スマートフォンの背面にピタッと貼りつく、『MagSafe（マグセーフ）』対応のワイヤレス充電器だ。
さらに、裏面にあるこの部分を引き出せば、Apple Watchの充電が可能。
これ1つで、iPhoneとApple Watchの充電が同時にできる。今までは2本必要だったケーブルが1本で済むようになったり、iPhoneとApple Watchの置き場が定まったり、この充電器のおかげで机の上がすっきりまとまった。
ベットサイドやリビングの小さなテーブルの上にもおけるため、就寝前やリラックスタイム中の充電もスムーズだろう。
■まだ終わらない “1台3役”の真価はここから
『NovaWave 3Way+』の有能さは、これだけではない。裏側にある金具を使えば、スマホスタンドとしても利用できる。縦置き横置きどちらの方向にも対応しているのがGOODだ。
多少の角度調整ができるため、文字入力が必要な時や動画を観る時など、使うシーンに合わせてアレンジできるのは嬉しいポイントだろう。
スタンドを活用して、iPhoneで動画を観ながらApple Watchの充電も簡単だ。さらに、スマホリングにもなるという文句なしの有能さに驚きを隠せない。「充電器本体の厚みを考えると、リングとして扱いにくいのでは？」と思っていたが、これが想像以上にしっくりきた。
リングに指を通して持つと安定感が増し、スマホの落下防止にも一役買ってくれる。机の上を整える充電ステーションとして買ったつもりだったが、スマホスタンドやリングにもなるため、自宅にいる時は常に装着しているほど気に入った。
『NovaWave 3Way+』は、ブラックとホワイトの2色展開。どちらも、あえてザラザラとした手触りのシボ加工が施されているため、高級感があるだけでなく、指紋や汚れが目立ちにくいのも魅力の1つ。機能、デザインともに申し分なく、自信を持っておすすめできる商品だ。