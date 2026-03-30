プロ野球・西武は30日、中村剛也選手と栗山巧選手による初の合同プロデュースグルメ『中村剛也と栗山巧の骨牙バーガー』を発表。31日からのホーム開幕戦から販売されます。

このメニューは、2人がテレビを見ていた際にマッシュルームを使ったハンバーガーの映像が流れ「2人でプロデュースグルメを出したい！」と話したことがキッカケで誕生。「マッシュルームソースver.」、「マッシュルーム＆ポルチーニソースver.」、「マッシュルームクリームソースver.」の3種類が販売されるとのことです。

当初は1種類のみの販売を予定していたものの、試食を経て3種類全ての販売が決定。中村選手は「3種類ともおいしかったです！それぞれのバーガーの味が違い、『マッシュルームソースver.』はマッシュルーム感が一番強く、『マッシュルーム＆ポルチーニソースver.』はポルチーニソースの香りを堪能できます。『マッシュルームクリームソースver.』はクリームソースの風味を味わうことができ、それぞれに良さがある商品です」と紹介。栗山選手も「試食の段階から、さんぺー(中村選手)が『おいしい！』と絶賛だったので、僕も期待感を持って試食に臨みました。3種類とも期待以上においしかったです！特にマッシュルーム＆ポルチーニソースver.はソースの程よい風味を感じました。3種類ともファンの皆さまに食べていただきたいです！」と太鼓判を押しました。

栗山選手は今季限りでの現役引退を表明しており、一品一品が思い出を彩る貴重なプロデュースグルメ。球場での観戦とともに味わいたい一品となりそうです。

あわせて、長谷川信哉選手が手がけた『長谷川信哉の昆布と6種の節(ぶし)を使った京風肉うどん』も販売スタート。グルメでもホーム開幕を盛り上げます。