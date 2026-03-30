1000円以下で「脱・お疲れ顔」！ SNSで話題のSHEGLAMが優秀すぎる
ほんの少しの手間で、パッと今っぽい顔になれるコスメがあるんです。
【画像】スウォッチをチェック
「お値段以上！」とSNSで話題の「SHEGLAM（シーグラム） リキッドシリーズ」をご存知ですか？
シェーディング、ハイライト、チークの3展開なのですが、これがとにかく「テクニックいらず」で優秀。普段のメイクにプラスするだけで、格段に垢抜けた印象になると評判です。
1点880円（税込）という、我々の味方すぎるプチプラ価格も魅力！さっそく使い心地をレポートします。
[SHEAD]■サンスカルプ リキッドシェーディング[/SHEAD]
全4色展開
＜ソフトタン＞ ＜ストーン＞ ＜クレイ＞＜ヘーゼルナッツラテ＞
各 5.2mL 価格 880円（税込）
1. 長時間色落ちせず、ナチュラルな陰影で小顔効果
リキッドタイプなのでパウダーのように粉飛びせず、しっかり肌に密着して長時間色落ちしにくいのが特徴。
なめらかなテクスチャーで肌への伸びが良く、フェイスラインなど広範囲でもパフなどでさっと伸ばしてなじませるだけでシュッと小顔見えします。テクニックいらずで印象深い立体感を仕込むことができます。
鼻筋や小鼻は細いブラシや小さいパフを使ってデザインすると、キレイに陰影をつけられます。
2.パーソナルカラーや肌のトーンに合わせて選べる
パーソナルカラー（イエベ・ブルベ）だけでなく、お肌のトーンに合わせて選べる4色展開に。
「フェイスラインは少し濃い目のカラーでしっかり小顔みせ」、「鼻筋・小鼻には少し明るいカラーでナチュラルな陰影」など用途に合わせて使いわけもオススメです。
既存色に加え、新色では日本人の肌の色に合うようなマイルドな色味も濃い色味もどちらも展開されています。
私は色白なほうなので、一番明るい色であるヘーゼルナッツラテを使用してみました。とっても肌馴染みがよく、特に工夫しなくても自然に綺麗な影を作ることが出来ました。
濃いめの色は締め効果が高いものの、顔色によってはぼかしが甘いと境目が目立ってしまっていたのですが、この色はぼかしやすく使いやすいです。
一方、一番濃い色のSTONEも濃いめのメイクをする際にはとても使いやすかったです！
左からストーン、クレイ、ヘーゼルナッツラテ、ベリーニブランチ、バニラフロスト
[SHEAD]■グロウブルーム リキッドハイライター[/SHEAD]
全2色展開
＜ベリーニブランチ＞＜バニラフロスト＞
各 5.2mL 価格 880円（税込）
1. 自然で艶やかな輝きをプラス
微粒子状ラメが溶けるように広がり、真珠のように透き通った上品な華やかさをプラス。
リキッドなので肌に密着して輝きを一日中キープします。頬骨の高い位置・鼻先・あご先などツヤ感がほしい部分になじませるだけで、自然な立体感とみずみずしいハリ感・ツヤ感を演出できます。
2. 目元・チーク・デコルテに！マルチに使える便利アイテム
まぶたや涙袋になじませればリキッドアイシャドウとして、鎖骨や肩になじませればボディハイライトとして使えます！
リキッドチークと混ぜて使うとパール感がプラスされて誰でも簡単に流行りの水光感、光沢肌のメイクが作り出せます！
既存色に比べ新色はコーラル系のカラーがベースなのでナチュラルメイクの際にチークとハイライトの兼用として使用すると血色感もツヤ感も手に入れられてお得！
どちらのカラーも繊細なラメがふんだんに仕込まれていて使う量によって普段メイクにも特別な日のメイクにもどちらにも使える、と感じました。
[SHEAD]■カラーブルーム リキッドブラッシュ[/SHEAD]
全9色展開
＜ピンクスリップ＞＜オンコール＞＜ライラックドリーム＞＜ペタルトーク＞＜オンポイント＞
＜ディヴォーティッド＞＜ローズリチュアル＞＜ラブケーキ＞＜ハッシュハッシュ＞
各 5.2mL 価格 880円（税込）
TikTokなどで大バズりのアイテム。
肌に溶け込むように軽やかで自然な仕上がりで、チーク以外にも活躍する万能＆多機能カラー。
従来のリキッドブラッシュと同じ使いかたの他、目の下のくすみ感やクマのカバーなど、トーンアップベースのように使用することもできます。
混ぜて色味のカスタムもできるので、一見ハードルが高そうな紫系のライラックドリームを混ぜて透明感を出すのもおすすめです。
さらに、薄く指などにとってアイシャドウとして使用することも。チークとアイシャドウを同じ色することで、メイクに統一感が生まれますよ。
一つあるだけで色々使えてお得ですよね。
軽いリキッドタイプなので、皮膚が薄く動きの多い目元にもフィットし、乾燥しにくいところもポイント◎。
コンシーラーやファンデーションの“厚塗り感”が苦手な方や自然なトーンアップ感を演出したい方にもおすすめです。
左からハッシュハッシュ、ピンクスリップ、ライラックドリーム、ラブケーキ、ローズリチュアル、オンコール
色味だけでなく、質感が今っぽくて使いやすい「SHEGLAM」はPLAZAなどのバラエティショップ、ドン・キホーテ系列、一部ドラッグストアで購入できます。
880円なら、いつもは選ばない色にも気軽にチャレンジできそうですよね。
この春は、新しいコスメで「自分へのご褒美メイク」を楽しんでみませんか？
【お問い合せ】
インターナショナルコスメティックス
TEL:03-5825-7588
文=YUKIKO
【画像】スウォッチをチェック
「お値段以上！」とSNSで話題の「SHEGLAM（シーグラム） リキッドシリーズ」をご存知ですか？
シェーディング、ハイライト、チークの3展開なのですが、これがとにかく「テクニックいらず」で優秀。普段のメイクにプラスするだけで、格段に垢抜けた印象になると評判です。
1点880円（税込）という、我々の味方すぎるプチプラ価格も魅力！さっそく使い心地をレポートします。
[SHEAD]■サンスカルプ リキッドシェーディング[/SHEAD]
全4色展開
＜ソフトタン＞ ＜ストーン＞ ＜クレイ＞＜ヘーゼルナッツラテ＞
各 5.2mL 価格 880円（税込）
1. 長時間色落ちせず、ナチュラルな陰影で小顔効果
リキッドタイプなのでパウダーのように粉飛びせず、しっかり肌に密着して長時間色落ちしにくいのが特徴。
なめらかなテクスチャーで肌への伸びが良く、フェイスラインなど広範囲でもパフなどでさっと伸ばしてなじませるだけでシュッと小顔見えします。テクニックいらずで印象深い立体感を仕込むことができます。
鼻筋や小鼻は細いブラシや小さいパフを使ってデザインすると、キレイに陰影をつけられます。
2.パーソナルカラーや肌のトーンに合わせて選べる
パーソナルカラー（イエベ・ブルベ）だけでなく、お肌のトーンに合わせて選べる4色展開に。
「フェイスラインは少し濃い目のカラーでしっかり小顔みせ」、「鼻筋・小鼻には少し明るいカラーでナチュラルな陰影」など用途に合わせて使いわけもオススメです。
既存色に加え、新色では日本人の肌の色に合うようなマイルドな色味も濃い色味もどちらも展開されています。
私は色白なほうなので、一番明るい色であるヘーゼルナッツラテを使用してみました。とっても肌馴染みがよく、特に工夫しなくても自然に綺麗な影を作ることが出来ました。
濃いめの色は締め効果が高いものの、顔色によってはぼかしが甘いと境目が目立ってしまっていたのですが、この色はぼかしやすく使いやすいです。
一方、一番濃い色のSTONEも濃いめのメイクをする際にはとても使いやすかったです！
左からストーン、クレイ、ヘーゼルナッツラテ、ベリーニブランチ、バニラフロスト
[SHEAD]■グロウブルーム リキッドハイライター[/SHEAD]
全2色展開
＜ベリーニブランチ＞＜バニラフロスト＞
各 5.2mL 価格 880円（税込）
1. 自然で艶やかな輝きをプラス
微粒子状ラメが溶けるように広がり、真珠のように透き通った上品な華やかさをプラス。
リキッドなので肌に密着して輝きを一日中キープします。頬骨の高い位置・鼻先・あご先などツヤ感がほしい部分になじませるだけで、自然な立体感とみずみずしいハリ感・ツヤ感を演出できます。
2. 目元・チーク・デコルテに！マルチに使える便利アイテム
まぶたや涙袋になじませればリキッドアイシャドウとして、鎖骨や肩になじませればボディハイライトとして使えます！
リキッドチークと混ぜて使うとパール感がプラスされて誰でも簡単に流行りの水光感、光沢肌のメイクが作り出せます！
既存色に比べ新色はコーラル系のカラーがベースなのでナチュラルメイクの際にチークとハイライトの兼用として使用すると血色感もツヤ感も手に入れられてお得！
どちらのカラーも繊細なラメがふんだんに仕込まれていて使う量によって普段メイクにも特別な日のメイクにもどちらにも使える、と感じました。
[SHEAD]■カラーブルーム リキッドブラッシュ[/SHEAD]
全9色展開
＜ピンクスリップ＞＜オンコール＞＜ライラックドリーム＞＜ペタルトーク＞＜オンポイント＞
＜ディヴォーティッド＞＜ローズリチュアル＞＜ラブケーキ＞＜ハッシュハッシュ＞
各 5.2mL 価格 880円（税込）
TikTokなどで大バズりのアイテム。
肌に溶け込むように軽やかで自然な仕上がりで、チーク以外にも活躍する万能＆多機能カラー。
従来のリキッドブラッシュと同じ使いかたの他、目の下のくすみ感やクマのカバーなど、トーンアップベースのように使用することもできます。
混ぜて色味のカスタムもできるので、一見ハードルが高そうな紫系のライラックドリームを混ぜて透明感を出すのもおすすめです。
さらに、薄く指などにとってアイシャドウとして使用することも。チークとアイシャドウを同じ色することで、メイクに統一感が生まれますよ。
一つあるだけで色々使えてお得ですよね。
軽いリキッドタイプなので、皮膚が薄く動きの多い目元にもフィットし、乾燥しにくいところもポイント◎。
コンシーラーやファンデーションの“厚塗り感”が苦手な方や自然なトーンアップ感を演出したい方にもおすすめです。
左からハッシュハッシュ、ピンクスリップ、ライラックドリーム、ラブケーキ、ローズリチュアル、オンコール
色味だけでなく、質感が今っぽくて使いやすい「SHEGLAM」はPLAZAなどのバラエティショップ、ドン・キホーテ系列、一部ドラッグストアで購入できます。
880円なら、いつもは選ばない色にも気軽にチャレンジできそうですよね。
この春は、新しいコスメで「自分へのご褒美メイク」を楽しんでみませんか？
【お問い合せ】
インターナショナルコスメティックス
TEL:03-5825-7588
文=YUKIKO