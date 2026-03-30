下ごしらえしたキャベツでさっと作れる「キャベツとベーコンのトマトスープ」
【画像を見る】包丁まな板いらず、約8分で作れるスープ「キャベツとベーコンのトマトスープ」
忙しい夕食作りに備えて、食材の下ごしらえができているととっても便利。キャベツ1/2個をまとめて塩もみキャベツにしておけば、冷蔵室で4〜5日保存できます。当日の調理時間も短く、使用する調理器具も少なく作れる塩もみキャベツのおすすめレシピをご紹介します。
教えてくれたのは…
▷郄山かづえさん
料理研究家。分かりやすく効率的な家庭料理を雑誌や書籍で提案。自身も日常的に野菜の下ごしらえを活用し、忙しい毎日をのりきっている。
【材料（作りやすい分量）と作り方】
キャベツ1/2個（約500g）は細切りにし、ボウルに入れて塩大さじ1/2、水1/2カップを加えて混ぜる。約5分おいてしんなりしたら水けを絞る（約450gの塩もみキャベツができる）。
※塩もみした野菜は清潔な保存容器に入れて冷蔵室で保存し、4〜5日以内に使い切ってください。
■キャベツとベーコンのトマトスープ
包丁、まな板いらずで作れる
約8分で完成！
【材料（2人分）と作り方】
ベーコン2枚（約30g）はキッチンばさみで1cm幅に切って鍋に入れ、塩もみキャベツ（上記参照）100g、ミニトマト6個、塩少々、水2カップを加えて中火にかけ、煮立ったらアクを取って約5分煮る。器に盛り、粗びき黒こしょう少々をふる。
（1人分57kcal／塩分1.0g）
レシピ考案／郄山かづえ 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆ子 イラスト／いいあい 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき