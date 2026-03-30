写真や壁に穴を開けずおしゃれに飾れる！簡単マステ活用アイデア2選
▶【写真付きで解説】マステでおしゃれ&簡単！壁や写真に穴を開けずに飾る方法
「写真や子どもの絵を飾りたいけど、穴を開けたくない…」そんな悩みを抱えている方は多いでしょう。SNSでは、マスキングテープ（通称マステ）を使った壁飾りアイデアが話題になっています。今回は、写真や絵、壁に穴を開けずに飾れる2つのアイデアをご紹介します。
■アイデア1：マステを折ってフレーム風に
まずは、マスキングテープで写真フレームを作るアイデアです。用意するのは、好きな柄のマスキングテープだけ。飾るものや壁を傷つけないだけでなく、おしゃれにディスプレイできます。
1．マステをカット（L判写真の場合およそ10cm）
2．マステの中心から粘着面に向かってそれぞれ90度に折る
3．ひっくり返し、両端を上に折り返す
4．三角の延長線上を斜めにカット
5．カットした部分の粘着面が外側になるように折りたたむ
6．折り込みポケットのできあがり！
あとはこれを必要な数だけ作ります。L判の写真なら2つで飾れました。
写真やインテリアに合う柄や色のマスキングテープを選ぶと、よりおしゃれになりますよ。
■アイデア2：クリップ＋磁石があればどこでも貼れる
より手軽に写真や子どもの絵を飾りたい方には、こちらの方法がおすすめです。
【準備するもの】
マスキングテープ
クリップ
マグネット
【手順】
1．絵や写真を飾りたい位置にクリップを置き、上からマスキングテープを貼る
2．クリップを貼った上に飾りたいものを重ね、上から磁石でとめる
この方法なら、枚数が多くてもすぐに貼り付けられます。写真や絵で隠れるので、きれいにマスキングテープをカットする必要もありません。かわいいマグネットを使用するのがおすすめです。
■注意したいポイント
マスキングテープは貼ってはがせるのが魅力ですが、商品によって粘着力が異なります。粘着力が強いと、壁紙を痛める可能性があるので、やや弱め〜中くらいの粘着タイプを選ぶと安心です。
■マスキングテープならどこにも穴を開けずに飾れる！
シンプルに折ってフレーム風にしたり、磁石とクリップで気軽にペタペタ貼ったり、マスキングテープなら壁や写真を傷つけずに飾れます。飾り方を工夫すればぐっと楽しい空間づくりができますよ。SNSでも「これなら飾り替えがラク！」「賃貸でも安心！」という声が広がっています。ぜひあなたの暮らしにも取り入れてみてください。
文＝あんこ
育児に役立つライフハックを日々探しているママライター。おしゃれで便利な暮らしを手に入れるべく、SNSチェックは欠かせません。「これみんなもやってみて！」と思った裏ワザを、子を持つ主婦の目線で紹介します！