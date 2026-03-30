マステでおしゃれ&簡単！壁や写真に穴を開けずに飾る方法


▶【写真付きで解説】マステでおしゃれ&簡単！壁や写真に穴を開けずに飾る方法

「写真や子どもの絵を飾りたいけど、穴を開けたくない…」そんな悩みを抱えている方は多いでしょう。SNSでは、マスキングテープ（通称マステ）を使った壁飾りアイデアが話題になっています。今回は、写真や絵、壁に穴を開けずに飾れる2つのアイデアをご紹介します。

■アイデア1：マステを折ってフレーム風に

まずは、マスキングテープで写真フレームを作るアイデアです。用意するのは、好きな柄のマスキングテープだけ。飾るものや壁を傷つけないだけでなく、おしゃれにディスプレイできます。

【手順】

L判の写真を飾るなら10cmが目安（▶次へ）


1．マステをカット（L判写真の場合およそ10cm）

粘着面が内側になるよう両側を折り、三角に（▶次へ）


2．マステの中心から粘着面に向かってそれぞれ90度に折る

裏返して上に折り返す（▶次へ）


両方を上へ折り返したところ（▶次へ）


3．ひっくり返し、両端を上に折り返す

三角の延長線をカット（▶次へ）


このようにリボン型になればOK（▶次へ）


4．三角の延長線上を斜めにカット

粘着面が外側になるよう、カットした部分を折る（▶次へ）


5．カットした部分の粘着面が外側になるように折りたたむ

必要なだけ用意すれば、フォトフレームの完成（▶クリップと磁石でとめる方法も）


6．折り込みポケットのできあがり！

マステがフォトフレームに！まずはカットから…（▶次へ）


あとはこれを必要な数だけ作ります。L判の写真なら2つで飾れました。

写真やインテリアに合う柄や色のマスキングテープを選ぶと、よりおしゃれになりますよ。

■アイデア2：クリップ＋磁石があればどこでも貼れる

より手軽に写真や子どもの絵を飾りたい方には、こちらの方法がおすすめです。

【準備するもの】

マスキングテープ

クリップ

マグネット

【手順】

マスキングテープで壁にクリップを貼り付ける（▶次へ）


1．絵や写真を飾りたい位置にクリップを置き、上からマスキングテープを貼る

クリップと磁石で飾りたいものを挟めば固定完了（▶次へ）


2．クリップを貼った上に飾りたいものを重ね、上から磁石でとめる

これなら貼り換えも簡単！


この方法なら、枚数が多くてもすぐに貼り付けられます。写真や絵で隠れるので、きれいにマスキングテープをカットする必要もありません。かわいいマグネットを使用するのがおすすめです。

■注意したいポイント

マスキングテープは貼ってはがせるのが魅力ですが、商品によって粘着力が異なります。粘着力が強いと、壁紙を痛める可能性があるので、やや弱め〜中くらいの粘着タイプを選ぶと安心です。

■マスキングテープならどこにも穴を開けずに飾れる！

シンプルに折ってフレーム風にしたり、磁石とクリップで気軽にペタペタ貼ったり、マスキングテープなら壁や写真を傷つけずに飾れます。飾り方を工夫すればぐっと楽しい空間づくりができますよ。SNSでも「これなら飾り替えがラク！」「賃貸でも安心！」という声が広がっています。ぜひあなたの暮らしにも取り入れてみてください。

文＝あんこ

育児に役立つライフハックを日々探しているママライター。おしゃれで便利な暮らしを手に入れるべく、SNSチェックは欠かせません。「これみんなもやってみて！」と思った裏ワザを、子を持つ主婦の目線で紹介します！