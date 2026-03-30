「本当に理想」20歳で日本代表初先発！逸材FWが感嘆したストライカーは？「シュート技術がすごく高い」【現地発】
３月28日のスコットランド代表戦に１−０で勝利した日本代表は現地31日、聖地ウェンブリーでイングランド代表と相まみえる。
そのイングランドで日本がもっとも注意すべきなのは、もちろん大エースのハリー・ケインだ。
バイエルンでゴールを量産する世界屈指のストライカーについて、スコットランド戦で初先発した日本代表のFW後藤啓介（シント＝トロイデン）はどう見ているのか。29日の練習後の取材で、こう評している。
「本当に理想ですし、バイエルンの試合を見ていますし、それを生で見られるというのはすごく楽しみな時間になると思います」
具体的にどんな点が優れているのか。20歳の逸材アタッカーはこう続ける。
「シンプルに、落ちて、はたいて、というのもそうですけど、はたいてもう一回入っていくときに、相手の目線、外からだったり、死角からゴールを奪っているのは思いますし。シンプルに、シュート技術がすごく高いと思うので。そういうところですね」
そして、「ケインぐらい何でもやれるような選手になりたいか？」という質問には、こう本音を口にしている。
「やりたいですし、シントでもちょこちょこやり始めていて。でも、シントの監督に、よく『下がらなくていいぞ』と言われるので（笑）。 自分としては、下がって、ゲームを作りながら...。誰が点を決めても良いと思っているので。前で起点になるのでもいいので」
理想とするケインと対戦し、日本期待の大器が何を得るのか。興味深いところだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
そのイングランドで日本がもっとも注意すべきなのは、もちろん大エースのハリー・ケインだ。
バイエルンでゴールを量産する世界屈指のストライカーについて、スコットランド戦で初先発した日本代表のFW後藤啓介（シント＝トロイデン）はどう見ているのか。29日の練習後の取材で、こう評している。
具体的にどんな点が優れているのか。20歳の逸材アタッカーはこう続ける。
「シンプルに、落ちて、はたいて、というのもそうですけど、はたいてもう一回入っていくときに、相手の目線、外からだったり、死角からゴールを奪っているのは思いますし。シンプルに、シュート技術がすごく高いと思うので。そういうところですね」
そして、「ケインぐらい何でもやれるような選手になりたいか？」という質問には、こう本音を口にしている。
「やりたいですし、シントでもちょこちょこやり始めていて。でも、シントの監督に、よく『下がらなくていいぞ』と言われるので（笑）。 自分としては、下がって、ゲームを作りながら...。誰が点を決めても良いと思っているので。前で起点になるのでもいいので」
理想とするケインと対戦し、日本期待の大器が何を得るのか。興味深いところだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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