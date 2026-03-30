『R-1』王者・今井らいぱち、歴代王者と激突 優勝から6日…『座王』でも優勝
カンテレ『千原ジュニアの座王』（毎週金曜 深夜0：45〜1：15 ※関西ローカル）の27日放送回は「R-1戦士大集結！35分SP」を送り、『R-1グランプリ2026』王者・今井らいぱちが座王に輝いた。
【場面カット】『座王』に集結したR-1歴代王者＆2026ファイナリスト
「大喜利」「ギャグ」「モノマネ」などさまざまなお題が書かれたイスを奪い合い、座れなかった芸人が対戦相手を指名して、イスに書かれているお題で競う『座王』。
今回は、『R-1』で見事優勝を果たしたらいぱちが参戦。さらに、トンツカタン・お抹茶や、ルシファー吉岡、九条ジョー、さすらいラビー・中田和伸、しんやら今年のファイナリストたちが集結。そこへ浅越ゴエ、中山功太、お見送り芸人しんいち、友田オレといった歴代王者たちも加わった。
らいぱちは、『R-1』2009年王者の中山功太を指名し、熾烈なバトルを繰り広げる場面もあった。
決勝戦は「大喜利」での頂上決戦。今井は『R-1』2003年王者の浅越ゴエをを真っ向から打ち破り、優勝を手にした。
なお、TVer、カンテレドーガで配信中。
【場面カット】『座王』に集結したR-1歴代王者＆2026ファイナリスト
「大喜利」「ギャグ」「モノマネ」などさまざまなお題が書かれたイスを奪い合い、座れなかった芸人が対戦相手を指名して、イスに書かれているお題で競う『座王』。
今回は、『R-1』で見事優勝を果たしたらいぱちが参戦。さらに、トンツカタン・お抹茶や、ルシファー吉岡、九条ジョー、さすらいラビー・中田和伸、しんやら今年のファイナリストたちが集結。そこへ浅越ゴエ、中山功太、お見送り芸人しんいち、友田オレといった歴代王者たちも加わった。
らいぱちは、『R-1』2009年王者の中山功太を指名し、熾烈なバトルを繰り広げる場面もあった。
決勝戦は「大喜利」での頂上決戦。今井は『R-1』2003年王者の浅越ゴエをを真っ向から打ち破り、優勝を手にした。
なお、TVer、カンテレドーガで配信中。