中東情勢の影響で供給が不安定になっている石油。政府は26日、国が備蓄していた石油の放出を始めました。原油の9割以上を中東に依存する一方、国内供給量の0.3％が国内で生産されています。その実態をバンキシャ！が取材しました。【真相報道バンキシャ！】

■住宅街に…地中から油がしみ出る

28日、バンキシャ！は新潟市秋葉区へ。ここは「石油の里」と呼ばれる地域だ。

バンキシャ！が出会った住民が、自宅の駐車場で見せてくれたのは…

住民

「そろそろ掃除しなくちゃいけない」

油のようなものが。住民によると、日常的に地中から“油”がしみ出るのだという。さらに…

住民

「ほらこれ。油だ」

バンキシャ！

「うわ、本当だ」

住宅街の道路にも“油”のようなものが。アスファルトの割れ目から流れ出ているようにもみえる。

住民

「ここで火を使わない方がいいと、仕事する人に言っています。『タバコ吸わないでね』と」

実は、新潟県は古くから石油の産地。

奈良時代に完成したとされる「日本書紀」にも、新潟周辺をさす「越国」や「燃水（＝石油）」という記述があり、天皇に石油を献上したと記されている。

■国家備蓄の放出で…国内の石油産地に期待？

原油の9割以上を中東に依存する日本。実は、国内供給量の0.3％が国内で生産されている。

原油不足の懸念が高まる中、日本の生産現場で起きていた変化とは。バンキシャ！が取材した。

中東情勢の影響で供給が不安定になっている石油。政府は26日から、石油の国家備蓄を放出開始。

日本で備蓄していた石油は「239日分」だ。（資源エネルギー庁より。24日時点）

■“国産原油”生産量トップ・新潟県で「増産」へ

27日、バンキシャ！は新潟県小千谷市へ。原油や天然ガスを生産する施設（JAPEX 片貝鉱場）を訪ねると…。午前8時、20人ほどの作業員たちが集まっていた。

JAPEX 片貝鉱場 片山 裕之 鉱場長

「それではミーティング始めます」

「増産していますので、生産していく内容物の確認をお願いします」

バンキシャ!

「増産しているって話がありましたけど…」

片山 鉱場長

「やはり情勢不安の対応です」

国内生産量が日本一の新潟県（令和5年、国内の約65％）。この施設では顧客から増産の要請がきているという。

■原油を取り出す「1日70キロリットル」以上増産は…

生産現場を見せてもらった。

片山 鉱場長

「井戸から出てくる天然ガス・原油などを分離処理するための設備」

ここでは、地下、数千メートルからくみ上げた気体や液体を分離し、原油を取り出しているという。実際に原油を見せてもらった。

バンキシャ！

「出てきた。あれ？白い」

担当者

「ガス中から分離された原油で軽めの油なので、ガソリンなどに近い透明度がある」

この施設の原油生産量は1日70キロリットル以上。タンクローリー約6台分にあたる。

増産はできるのか――

片山 鉱場長

「やっぱりニーズに沿った形で生産はしたいと思いますけど…」

「（地下から採取する）設備はだいたい数十億円かかります」

コストや安全管理などの面から大幅な増産は難しいという。

■秋田の街なかで「黒い原油」 生産量は最大限

次にバンキシャ！が向かったのは秋田市。ここでも街の至る所で原油の生産が行われていた。

住宅のすぐ近くでも。地下1400メートルから原油をくみ上げていた。1日の生産量は約20キロリットルだという。

担当者

「当社で取り扱っている原油です」

取り出されたのは黒い原油。こちらの施設では、増産はできるのか？

バンキシャ！

「生産する量を増やしてほしいと言われた場合は対応できる？」

INPEX JAPAN 秋田鉱場 金子 伴己 場長

「いまのところないです。日々生産量は最大限で操業しております」

バンキシャ！

「ここがいまのところの限界値」

金子 場長

「そうですね、はい」

地中にある原油が減っているため、ここでも増産はできないという。

■国産原油の実態「増産余力」は…

27日、閣議後会見で赤沢経産大臣は…

バンキシャ！

「政府として国内で原油を増産することは考えていますか？」

赤沢 経産相

「生産能力をすでに最大限活用し、国内に対する原油の供給を行っておりまして、技術的観点から増産余力は存在しない状況であることを確認しています」

国内で増産することは現状できないと述べた。

（3月29日放送『真相報道バンキシャ！』より）