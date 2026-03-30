千葉県の市川市動植物園のサル山で暮らすニホンザル「パンチ」（雄、８か月）に世界が注目している。

育児放棄され、母親代わりのぬいぐるみを抱えながら群れになじもうとする姿が、「けなげでかわいい」とＳＮＳで大人気に。サル山で過ごし始めて２か月が過ぎ、「ママ」なしで過ごす時間が増えたが、連日多くの来園者がサル山を囲み、一抹の寂しさを感じながらも「親離れ」を温かく見守っている。（千葉支局 大和太郎）

パンチは昨年７月に生まれた。初産だった母ザルは育児に興味を示さず、翌日から人工哺育となった。飼育員が母親代わりに与えたのが、オランウータンのぬいぐるみだった。

パンチは今年１月１９日、サル山で暮らし始めた。ひときわ小さい体で大きなぬいぐるみを引きずり、サル山を行ったり来たり。時には母親に甘えるようにじゃれついた。

「サル山の中にぬいぐるみを持った子ザルがいます」。園がパンチの画像を公式Ｘ（旧ツイッター）で紹介したのは２月５日。愛くるしい姿が瞬く間に人気となり、来園者が「かわいい」とカメラを向けた。

画像は世界中に拡散され、海外の主要メディアも相次いで取り上げた。インターネット上では、ぬいぐるみに「オランママ」という愛称がつけられた。ぬいぐるみは家具大手イケアの商品で、各国で売り切れ状態に。米ホワイトハウスの公式Ｘにも、ぬいぐるみを抱えたパンチの画像が掲載された。

園の２月の来場者は４万７０００人で、前年同月の２・３倍だった。市には「パンチを応援したい」と寄付の問い合わせが相次いだ。市が３月１６日、口座振り込みやふるさと納税など支援メニューを公表すると、２２日までの１週間で１１００万円以上が集まった。

園は、育児放棄の一因とされるサル山の猛暑対策などに寄付金を充てる方針だ。

パンチは最近、「ママ」をサル舎に残したまま、サル山で仲間と毛繕いしながら過ごす時間が増えた。来園者から「親離れしたのかなあ」との声も聞かれる。

市動植物園課の安永崇課長（５２）は「サル舎ではまだぬいぐるみを抱えて寝ている。完全な親離れはまだ先。引き続き温かく見守ってほしい」と呼びかけている。