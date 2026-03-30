日本テレビは３０日、都内の同局で定例社長会見を行った。３月に開催されたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について、同局が国内での独占放送権を獲得した米動画配信大手ネットフリックスから中継制作を受託したことを受け、福田社長は「報道番組を通して、感動や興奮をお届けできたと思っています」としつつ、「地上波中継がかなわなかったことは大変残念」とも話した。

福田社長は、視聴者の声として「『地上波で放送しないのはなぜか』『放送してほしいという』声が多かった。『報道番組とか情報番組で伝えてくれたことに感謝する』という声があったことも確認しています」とした。

福田社長は、今後のＷＢＣについて「ＷＢＣを地上波で中継したい、それが日本テレビであればうれしいのが第一」と放送権獲得に意欲を示しつつ、「次の大会のスケジュールが明確にはなっていない。いったんリセットされてからスタートすると思います」とも話した。さらに「実現に何が必要なのかはこれからの研究であり検討であり決心。潤沢な制作費があればではありますが、経済的な事情を今後どのように解決していくかをこれから考えなければいけない。当然日本テレビだけの問題ではない」とした。

同局１次リーグの日本戦４試合を含む１０試合と準々決勝から決勝までの５試合の計１５試合を担当した。