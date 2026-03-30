《この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします》

3月29日、元「AKB48」の篠田麻里子が再婚したことを発表した。かつての“泥沼離婚”騒動から新たなパートナーとゴールインしたが、“交際期間”が注目を集めている。

「この日の『スポーツニッポン』によれば、お相手はIT企業『ナレッジワーク』のCEOを務める麻野耕司氏と伝えられています。2人の交際は2024年9月の『文春オンライン』で報じられ、篠田さんもInstagramで交際相手がいることを宣言していました」（芸能担当記者）

篠田は3月11日で40歳になり、おめでたい報告となった。そんななか、Xでは

《2023年に離婚して、2024年に新しい人と撮られてたから今度は結構ちゃんと付き合ったんだね》

《今回はちゃんと交際期間を経てのゴールイン》

など、お相手との“交際期間”が注目を集めている。

「2019年に年下の一般男性と結婚した篠田さんは、当時『交際ゼロ日婚』だったことを発表しました。しかし、2022年に『文春オンライン』などで不倫疑惑を報じられ、SNSには当時の夫との“修羅場”と見られる音声が流出するなど、波紋を呼びました。

結局、2023年3月に離婚に至りました。“泥沼離婚劇”から3年経っての再婚となりましたが、今回は熱愛を伝えられてから再婚発表まで期間が長かったため、篠田さんが慎重になっていたと見る向きもあるようです」（前出・芸能担当記者）

本誌「Smart FLASH」も2024年9月、篠田と麻野氏が、2人で2泊3日の京都旅行に訪れた様子をキャッチしている。ノースリーブ姿の篠田は、2人きりで堂々と金閣寺などの観光名所を歩いていた。一方で、2025年7月に本誌記者が篠田に再婚の可能性について聞いたところ「あの……すみません……そんな」と、言葉少なに答えるのみだった。

「麻野氏との熱愛が報じられて以降、篠田さんはバラエティ番組で“彼氏ネタ”を振られることも少なくありませんでした。しかし、公の場で結婚について語ることはなく、そうした話題を振られても、お茶を濁していたのです。篠田さんなりにベストなタイミングで発表したかったのかもしれません」（同前）

冒頭のInstagramで、篠田は《共に穏やかに歩んでいけたらと思っております》と、パートナーへの思いをつづっている。今度こそ、温かい家庭を築いてほしいところだ。