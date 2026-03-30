40・50代の「ボトムス迷子」に！【ZARA】ベルト付きが嬉しい♡「イチ押しスカート」

トップスは決まったのに、ボトムス選びで難航している……そんな大人世代にチェックして欲しいのが、【ZARA（ザラ）】のベルト付きスカート。ロング丈で上品さを演出しつつ、ウエストマークでコーデに引き締まった印象をプラスできるところが魅力です。1枚でしっかりと存在感があるから、シンプルなカットソーやシャツを合わせるだけでも、バランスの整った着こなしに。ダーツやラップデザインなど、シルエットにこだわったZARAらしいディテールにも注目です。

太めベルトがメリハリをプラス

【ZARA】「ベルト付きケープミディスカート」\8,590（税込）

幅広ベルト付きのハイウエストデザインで、コーデをきゅっと引き締めてくれる1枚。タックによる立体感とAラインシルエットが、女性らしいバランスもプラスしてくれます。ベースは黒の落ち着いたスカートなので、トップス次第できれいめにもカジュアルにも振りやすいのが魅力。オンにもオフにも取り入れやすく、着回し力の高さにも期待できそうです。

ラップデザイン & ベルト付きでデニムを新鮮に

【ZARA】「ベルト付きミディ丈デニムスカート」\7,990（税込）

ラップデザインにワイドベルトを組み合わせた、新鮮な印象のデニムスカート。カジュアルな素材ながら、ウエストマークのおかげで洗練された印象を狙えます。明るめなベルトのカラーや、ラップデザインからのぞく足元が、コーデにほどよい抜け感をプラス。花柄ブラウスでロマンティックに、ジャケットでハンサムにと、テイストを変えて幅広く楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M