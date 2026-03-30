支配下登録された阪神・福島圭音外野手が３０日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で会見を行った。

２０２３年の育成ドラフト２位で阪神に入団。「支配下になるまで時間はかかりましたけど、やっとの思いでつかみ取ったもの。ここからが本当の勝負だと思う」と表情を引き締め、工藤２軍外野守備走塁コーチへの感謝を口にした。

「本当に二人三脚のような形でずっとやってきた。１年目の時からいろいろありがたい言葉をたくさんもらって、くじけそうな時も何回も支えてくれた。『お前ならできる』という、その言葉が一番うれしかった」と喜びをかみしめた福島。「きょうは工藤コーチの誕生日。本当に奇跡というか、誕生日プレゼントが渡せて良かった」と笑みを浮かべた。

契約金１０００万円、年俸４２０万円（いずれも金額は推定）。背番号は「１２６」から「９２」に変更となった。藤川監督とも言葉を交わし「ここからが本当の勝負。戦っていくぞ」と背中を押された。「求められているものが走塁、守備だと思う。その部分を正確に、自分のプレーをしっかり貫くということをやっていきたい」と決意を新たにした。