巨人の新外国人フォレスト・ウィットリー投手（２８）が３０日、ジャイアンツ球場で先発投手練習に参加。先発する３１日の中日戦（バンテリン）に向け調整した。

巨人は２７日の開幕戦から竹丸、ハワード、山城が先発。阪神に１勝２敗と負け越したが、竹丸は６回１失点で球団史上初の新人開幕投手勝利を挙げ、ハワードも敗れはしたが６回１失点（自責０）と好投した。山城はプロの洗礼を浴びたが貴重な経験を積んだ。

ウィットリーで開幕から４試合連続で新戦力が先発となる。１６年にアストロズにドラフト１巡目指名された身長２０１センチの右腕が６連戦の初戦で先陣を切る。

期待の新助っ人は大のウナギ好きで「日本で食べるウナギはおいしい。よく食べている」という。

そんな情報を阿部監督が聞きつけてか、３月のオープン戦中のある日の雑談の中で、阿部監督の行きつけの神田のウナギ屋をウィットリーに紹介。ウィットリーは「まだそこには行っていない。楽しみにしている」と心待ちにしている。

来日初勝利を挙げ、自身へのご褒美にと聞かれると「いい考えだと思う。現実的に起こるような気がします」とウナギパワーでの快投をイメージしながら万全の準備を整えた。