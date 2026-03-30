日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）が３０日に放送され、新たにお天気キャスターを務める岡田良昭氏（３６）が初出演した。

岡田氏は「よろしくお願いします」とあいさつ。宮根誠司アナから「キャスター歴１０年で（出身は）茨城県。（趣味は）イラスト、筋トレ、好きなのは夏」と紹介された。

「おととい引っ越して来ました」という岡田氏。現在の心境を描いたイラストも披露し、そこには「穏やか」の文字が。「緊張するかなと思ったんですけど、意外と落ち着いて穏やかな気持ち」と明かすと、宮根アナは「蓬莱大介より腰が低いっていう感じ」と第１印象を語っていた。

「ウェザーマップ」公式サイトによると、岡田氏は千葉大学理学部出身で、２０１４年３月に気象予報士資格を取得。福岡、高知、広島で計８年間気象キャスターを務め、その後はＩＴ会社に１年間で働いたが、２４年４月からＮＨＫ高知で気象キャスターに復帰した。

「ミヤネ屋」では、２０１１年からお天気キャスターを務めてきた蓬莱大介氏が、２７日の放送をもって卒業していた。