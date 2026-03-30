第９８回センバツ高校野球大会（甲子園）の決勝は３１日に行われ、大阪桐蔭と智弁学園（奈良）が激突する。両校は３０日、兵庫・西宮市内のグラウンドで最終調整を行った。

大阪桐蔭が勝てば東邦（愛知）と並ぶ春最多となる５度目の優勝で、春夏通算は中京大中京（愛知）の１１度に続く２校目の「２ケタＶ」となる。昨年は春夏通じて甲子園出場を果たせず、日本一にも２２年春から遠ざかっている。それでも新チームは結成以来、西谷浩一監督の呼びかけで「甲子園出場」ではなく「１０度目の甲子園優勝」を合言葉にしてきた。

名門の誇りを懸けた戦いを引っ張ってきたのが、黒川虎雅（たいが）主将だ。練習前には「目の前まで来たんだぞ。どれだけ勝ちたいか。どれだけ日本一になりたいか。前日の練習で、前日の雰囲気で相手の高校より勝らないと勝てないぞ」とナインを鼓舞。「やっぱりこの大阪桐蔭というのは常に日本一、高いレベルを目指してやっている高校。自分たちも日本一を取るためにこの学校に来た。甲子園出場で終わるのではなく、常に日本一を意識してやってきた」と胸を張った。

過去９度の決勝の舞台は無敗の勝負強さ。甲子園歴代最多７４勝の西谷監督は「１番と２番とでは大きく違うので頑張ろう」と、いつも通りの言葉で選手たちを激励した。