ホルムズ海峡への自衛隊の派遣をめぐり、高市総理は日米首脳会談で「日本の法律の範囲内で出来ることと出来ないことがある」との旨、伝えましたが、高市総理は30日、“法律の範囲内には憲法も含まれる”との認識を示しました。

中道改革連合 階猛幹事長

「（自衛隊の派遣について）総理はちゃんと憲法上の制約があると（トランプ大統領に）伝えたと考えておりますが間違ってますか」

高市総理

「外交上のやりとりであって、お答えは差し控えたいところではございますが、あえて憲法も含むのかというお話でございますので、憲法も自衛隊法も含まれるということでございます」

高市総理は日米首脳会談で、中東情勢についてトランプ大統領と意見を交わした際、ホルムズ海峡への自衛隊の派遣をめぐり、「日本の法律の範囲内で出来ることと出来ないことがある」との旨、伝えています。

衆議院・予算委員会では30日、野党側が「憲法上の制約があると伝えたのか」と質問すると、高市総理は日本の法律の範囲内には「憲法も自衛隊法も含まれる」との認識を示しました。

また、法律上の制約を説明する中で「憲法9条を盾にしたことはない」と強調しています。