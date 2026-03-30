◇MLB ブルージェイズ5-2アスレチックス(日本時間30日、ロジャース・センター)

岡本和真選手のメジャー初本塁打にブルージェイズの公式SNSは岡本選手だらけになりました。

4回先頭打者で打席に立つと2球目の低めのストレートに合わせ振り抜き打球はライトスタンドへアーチを描きました。これが岡本選手のメジャー初本塁打＆初打点となります。

この活躍もありチームは勝利。試合後にはウラジーミル・ゲレロJr.選手らから氷水をかけられ、クラブハウスではビールかけと祝福されました。そしてブルージェイズの公式SNSもこの喜びを連投で表現。ホームランの瞬間や、ヒーローインタビューで氷水を浴びる瞬間はもちろん。

アベックホームランとなった岡本選手とジョージ・スプリンガー選手のベンチでの楽しそうなやりとりや、岡本選手が「ありがとう」「ホームラン」と短くコメントする動画も投稿。この日、岡本選手がメインとなる投稿は全部で13個に及びました。

岡本選手は3試合連続安打を記録し、3戦目でホームランとメジャーで華々しいスタートを切っています。