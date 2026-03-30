車と衝突し負傷したバイク女性を放置…愛車の損傷ばかり心配する運転手の男 SNSで拡散され非難の声 トルコ
トルコの道路で車とバイクが衝突し、ライダーの女性が投げ出される事故が発生した。女性は間一髪、車の下敷きになるのを免れた状況だった。車の運転手の男は女性を気に掛けず、車ばかりを心配する様子がカメラに捉えられ、SNSで批判が集まっている。
幹線道路でバイク衝突の瞬間
トルコで撮影されたのは、事故の瞬間だ。当時、混み合う幹線道路を走る1台の車がいた。
車線変更しようとした次の瞬間、後ろから来たバイクが避けきれず、車と衝突してしまう。
運転していた女性は投げ出されてしまうが、わずか数cmのところで車の下敷きになるのを免れた。
けが人に目もくれず…“愛車が大事”な運転手
運転手の男は車を止め、外に出てきた。
座り込む女性に駆け寄るのかと思いきや、負傷した女性には目もくれず、愛車の損傷を確認して頭を抱えている。
その後もしばらく車を見つめる男性だったが、目撃者が車から降りたタイミングでようやく女性の方に目を向け、声をかけた。
ところがその後も男性は車の状態の方が気になる様子だった。この映像がSNSで拡散されると、動画を見た人たちから男性運転手を非難する声が上がったという。
（「イット！」 3月27日放送より）