日本テレビは30日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、今月いっぱいで同局を退社する岩田絵里奈アナウンサー（30）にエールを送った。

2018年に入社し、1年目から「世界まる見え！テレビ特捜部」の進行を担当。「スッキリ」のサブ司会や「シューイチ」の司会など、朝の情報番組でも活躍。バラエティー番組内で完成度の高いコスプレ姿を披露することもあり、お茶の間に親しまれてきた。

福田博之社長は岩田アナを「当社のエースであるアナウンサーのうちの1人」と称賛。「情報番組から特にバラエティー番組での記憶に残ってらっしゃる方が多いと思うんですけど、本当に頑張ってくれました」と評価した。

「（退社は）残念ではありますけど、彼女が自分で決めた新しいスタート、門出を今まさに迎えているんですけど、私としても会社としても、今後の彼女を応援していきたい。頑張ってほしい」とエールを送った。

岡部智洋執行役員は今後の起用について、「これで縁が切れるわけではない。プロのアナウンサーとしてのお付き合いは続いていくと思う」と説明。「『世界まる見え！』については継続で引き続き、岩田アナがやっていきます」と明かした。