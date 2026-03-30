タレント岡田結実（25）が30日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」にコメンテーターとして生出演し、物価高の影響について語った。

4月から電気、ガス料金の補助金が終了するため、それぞれ料金が実質的に値上げとなる。イランがホルムズ海峡を事実上の閉鎖を行っている影響で、問題の長期化が懸念される中、ガス料金はさらに値上がりする可能性もある。

MC青木源太から「やりくりが限界にきているという方もいますよ」と振られると、岡田は困った表情を浮かべた。

25年に結婚し、今年2月に第1子出産を発表。ママ1年生として奮闘しているという。「私も母親になりまして、ミルクとおむつの日々のチリツモ（ちりも積もれば山となる）が高いなという印象があるんですけど」と明かした。

子育て家族を直撃する発表もあったという。「さらに、大好きなピジョンさんというブランドさんが、値上げ発表だったりしていて。皆さんも1回は手に取ったことがあるブランドさんも、泣く泣く最大11％の値上げとかしている。離乳食もあったりするんですけど」。その上で「どうにか安いままでいてほしい」と切実に訴えた。

物価自体はロシアによるウクライナ侵攻後、世界中で上昇している。4月からはマヨネーズやカップめん、酒など飲食料品2516品目の値上げに加え、事実上の“独身税”と呼ばれる子ども・子育て支援金の徴収が始まる。

岡田は「夫とかと、たまにファスティングをするんですけど…」と説明。「食べない、断食、ドリンクだけを飲むんですけど、それどころじゃないというか。それをやって、ちょっと節約になるのかな？とか言うんですけど、ファスティングするドリンクも高くなっていくから…高いんですよ。何してるんだろう？自分たちって思う」とボヤいた。

「節約を結構するタイプ」という岡田だが、夫の行動に指摘してしまうこともあるという。「冷蔵庫をすぐ閉めるんですよ、私が。夫が1回、手を挟みそうになって、ホントにやめてくれる？ってケンカになりました」と明かしていた。