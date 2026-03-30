Mr．Childrenの桜井和寿（56）が、29日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。ライブでサビをお客さんに歌ってもらうことについて語った。

MCの林修が「桜井和寿ライブあるある」として、「お客さんにサビを歌わせがち」と指摘。「自覚はお持ちでしょうか？」と聞かれると桜井は「はい…」と答えた。

そして林は、「特に『innocent world』においては、ほぼ100％の確率でサビをお客さんに歌ってもらっていたということですが、これは何か理由はあるんでしょうか？」と質問。桜井は「あの曲（innocent world）こそ、Mr．Childrenというものを世の中の多くの方に知ってもらった曲だから。その象徴と喜びをみんなで分かち合いたいっていう、そういう気持ちですね」と打ち明けた。

さらにサビだけでなく、1番を丸々お客さんに歌ってもらうこともあったことが指摘されると、「僕は後に『いや…、桜井の声で歌うinnocent worldが聴きたいよ』っていう声があることに気づかされて。それまで、ホントにみんなが歌いたいもんだと思ってたんです」と明かした。

林が「それ以上にたぶん聴きたいですね。歌うのは別に自分で1人でも歌えますから」と言い、桜井は「それで…最近は歌うように」と話した。