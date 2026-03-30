歌手の和田アキ子（75）が29日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。夫への思いを語った。

今回は、MCを務めるTBS系「アッコにおまかせ!」が同日最終回を迎えたことを受け、親交の深いスタッフやタレントからメッセージが。さらに、夫からはサプライズで手紙が届き、MCの俳優・山崎育三郎が代読した。

和田は「泣かすでしょう？こういう人なの。色んなこと思い出して…。プロとして本当に申し訳ないんだけど、テレビをこういう風に使って。旦那にも感謝です。ありがとう」とコメント。「子供がいないっていうのは、結婚して私すぐに子宮がんになったんです。私が子供好きなの知ってるから、号泣しちゃって。いろんなことがあったから、そういうのを思い出して。私は彼に励まされてる」と口に。

夫へのメッセージを求められると、「手紙書かんといて、ほんまに。危ないよ、和田アキ子を守らなあかんねんから。一歩表に出たら和田アキ子なんです。まだまだ戦いますから。お手紙書くのやめてください。動揺します」「本当にいい人なんです。私、よく涙が止まってると思う」と伝えた。