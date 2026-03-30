◇フェザー級 阿部麗也(KG大和)＜10回戦＞下町俊貴(グリーンツダ)（2026年5月2日 東京ドーム）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）とWBA＆WBC＆WBO同級1位・中谷潤人（28＝M.T）のビッグマッチが行われる5月2日の東京ドーム興行のアンダーカードの会見が30日、横浜市内のホテルで開かれ、フェザー級ノンタイトル戦で対戦する元日本＆元WBOアジア・パシフィック同級王者・阿部麗也（33＝KG大和、28勝10KO4敗2分け）と元日本スーパーバンタム級王者・下町俊貴（29＝グリーンツダ、22勝12KO1敗3分け）が出席した。

24年3月の世界初挑戦で当時のIBF世界フェザー級王者ルイス・アルベルト・ロペス（メキシコ）に8回TKO負けした阿部は、再起後に3勝1分け。一方の下町は日本スーパーバンタム級王座を4度防衛後、15年12月のプロデビュー以来のフェザー級に戻し、2試合に判定勝ちしている。

阿部は会見で「自分はリングを下りたら工場で働いている、ただのサラリーマンなので。20歳でデビューして13年コツコツ続けて、負けも経験しましたし、アメリカでも試合に負けて。ただ、ずっと継続していくことでこういう舞台にも立てますし、継続する大事さは伝えられるかなと思います」と東京ドームでの試合出場に感謝した。下町については「ここでやるんだというのが第一印象。スーパーバンタムの選手というイメージがあったので全然想定していなかった」と明かし、「負けた時が最後と思って再起してるんで、崖っ縁は変わらないので。ここをクリアしてまた世界の舞台に行けるよう、勝ちに徹したい」と意気込みを述べた。

下町は東京ドームでの試合に「驚いたけどうれしかった」と心境を口にし、阿部戦については「世界ランキングも入ってて、世界レベルで戦ってる選手。いつか自分が上へ行く時に当たると思ったので、驚きはなかった。スーパーバンタム級では減量がきつかったので、そこはプラスになるかなと思います」と抱負を語った。

興行のもようはLeminoが独占ライブ配信する。

＜試合カード＞

・世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M.T）

・スーパーバンタム級8回戦

武居由樹（大橋）―ワン・デカン（中国）

・WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）

・東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦

王者 田中空（大橋）―佐々木尽（八王子中屋）

・フェザー級10回戦

阿部麗也（KG大和）―下町俊貴（グリーンツダ）

・東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦

王者 尹徳魯（ユン・ドクノ、韓国）―森脇唯人（ワールドスポーツ）

・WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ10回戦

王者 富岡浩介（RE:BOOT）―田中将吾（大橋）