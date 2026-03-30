夜更かしの健康へのリスクを抑える三つの方法―中国メディア

現在の生活リズムでは、時々夜更かしすることは避けられないかもしれない。ここでは医師が勧める夜更かしの健康へのリスクを抑える三つのポイントを紹介していこう。

すぐに睡眠補充を

夜更かしすると、脳が興奮状態になり、寝付けなくなってしまう人もいる。それでも、ベッドに横になるだけで、代謝が低下し、体が疲弊してしまうことを避けることができる。

夜更かしした後にシャワーを浴びれば、疲れを癒すことができるほか、すぐに寝付きやすくなる。まとまった睡眠時間がどうしても取れない場合は、昼寝をするようにしよう。昼寝以外の時間でも、たとえ10分でも効果はあるので、目をつぶる時間を作ろう。

あっさりしたヘルシーな食事

夜更かしした翌日の朝食による栄養補給は極めて重要だ。レンコンパウダーや低脂肪牛乳＋シリアル、緑の野菜、果物といったビタミンB群やたんぱく質を豊富に含む低カロリーの食品を食べるよう心掛け、糖分や塩分が高い食品や油で揚げた食品は控えるようにしよう。

脂肪が蓄積するのは夜であるため、夜に残業している時にどうしても空腹を感じたら、あっさりした食品を少量食べ、我慢できる場合はできるだけ何も食べないようにしよう。

適度な運動

昼間に睡眠を補充して、気力が戻った場合は、適度な運動も良い。仕事中も30分おきに、爪先立ちしたり、片足立ちしたり、屈伸運動したりして、数分でもいいので体を動かそう。また、健康気功法の八段錦や太極拳といったゆっくりと体を動かす運動も疲労回復の助けになる。（提供/人民網日本語版・編集/KN）