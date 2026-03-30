自分の望みを相手に伝える時のカタカナ語や公的な機関による運営を指す言葉など、3つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。日常の風景や社会の仕組みを思い浮かべながら、空白を埋める爽快感を楽しみましょう。

写真拡大

日々の道具や表現の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？

今回は、特定の要望を申し出る時の言葉や公の組織が事業を行うことを指す表現など、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

つ□□
り□□すと
□□い

ヒント：勉強や仕事の際に、本や筆記用具を置くための平らな面がある家具を何と言いますか？

答えを見る






正解：くえ

正解は「くえ」でした。

▼解説
つくえ（机）
りくえすと（リクエスト）
くえい（区営）
思考や創作の土台となる家具「机（つくえ）」や、心の中にある願いを言葉にして届ける「リクエスト（りくえすと）」。そこに、区が事業を運営することを指す「区営（くえい）」が並びました。

身近な生活道具から、外の世界への働きかけ、そして社会を支える公的な仕組みまで。たった2つの共通する音が、私たちの学びや希望、そして暮らしの基盤を形作る言葉をしっかりとつないでいます。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)