【ひらがなクイズ】埋まると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは勉強に欠かせないあの道具
日々の道具や表現の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、特定の要望を申し出る時の言葉や公の組織が事業を行うことを指す表現など、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
つ□□
り□□すと
□□い
ヒント：勉強や仕事の際に、本や筆記用具を置くための平らな面がある家具を何と言いますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
つくえ（机）
りくえすと（リクエスト）
くえい（区営）
思考や創作の土台となる家具「机（つくえ）」や、心の中にある願いを言葉にして届ける「リクエスト（りくえすと）」。そこに、区が事業を運営することを指す「区営（くえい）」が並びました。
身近な生活道具から、外の世界への働きかけ、そして社会を支える公的な仕組みまで。たった2つの共通する音が、私たちの学びや希望、そして暮らしの基盤を形作る言葉をしっかりとつないでいます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、特定の要望を申し出る時の言葉や公の組織が事業を行うことを指す表現など、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
り□□すと
□□い
ヒント：勉強や仕事の際に、本や筆記用具を置くための平らな面がある家具を何と言いますか？
答えを見る
↓
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正解：くえ正解は「くえ」でした。
▼解説
つくえ（机）
りくえすと（リクエスト）
くえい（区営）
思考や創作の土台となる家具「机（つくえ）」や、心の中にある願いを言葉にして届ける「リクエスト（りくえすと）」。そこに、区が事業を運営することを指す「区営（くえい）」が並びました。
身近な生活道具から、外の世界への働きかけ、そして社会を支える公的な仕組みまで。たった2つの共通する音が、私たちの学びや希望、そして暮らしの基盤を形作る言葉をしっかりとつないでいます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)