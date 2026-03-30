仏デシャン監督が危険タックルにブチ切れ！「アメフトじゃないんだ！」オリーセは間一髪で回避「アグレッシブなのはいい。だが少し度を超えている」
「アメリカンフットボールじゃない！」
現地３月29日にアメリカで行なわれた国際親善試合のコロンビア戦で、フランス代表のディディエ・デシャン監督が激怒する一幕があった。
フランスメディア『RMC Sport』は、「コロンビア対フランス『アメフトじゃない！』、オリーセへのタックルにデシャン監督が憤怒」と見出しを打ち、指揮官の怒りを伝えている。
３月シリーズでフランスは、ブラジルに２−１で勝利し、続くコロンビア戦は３−１で快勝した。このコロンビア戦の終了間際に、デシャン監督は肝を冷やしたようだ。
マイケル・オリーセが、遅れて対応に来た相手選手の危険なタックルに見舞われた。オリーセは寸前でジャンプして回避。試合後、『TF１』のインタビューに応じたデシャン監督が、皮肉交じりに振り返る。
「とてもアグレッシブな試合だった。皆さんもご存知の通り、南米のチームはああいう感じだ。VARがないのが、多少の助けになるだろうね。特に最後のプレー、マイケル・オリーセへの最後のタックルはね...彼はジャンプしたけど、そうでなければ片足しか残っていなかっただろう！」
一方で、「相手は格下で、意欲はあった。熱気もあり、選手たちにとっては良かった。我々にとっては質の高いリハーサルが二度、できたことになる」とも話す。
さらに、終盤の“怒り”について改めて問われると、57歳の元フランス代表キャプテンはヒートアップした。
「マイケルへのタックルのことだ。もし彼がジャンプしていなければ、足を折られていたかもしれない！ 親善試合なんだ...。アグレッシブなのはいい。それがどういうものか我々は分かっている。だが、少し度を超えている。
そして、それは必ずしも罰せられるわけではない。第４審判にも言ったんだ。『アメリカンフットボールじゃないんだ！』とね。“プラカージュ”（ラグビーのタックル）じゃないんだ！ 深刻な事態にならなくて良かった」
とにかく怪我人が出なかったことが幸いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現地３月29日にアメリカで行なわれた国際親善試合のコロンビア戦で、フランス代表のディディエ・デシャン監督が激怒する一幕があった。
フランスメディア『RMC Sport』は、「コロンビア対フランス『アメフトじゃない！』、オリーセへのタックルにデシャン監督が憤怒」と見出しを打ち、指揮官の怒りを伝えている。
３月シリーズでフランスは、ブラジルに２−１で勝利し、続くコロンビア戦は３−１で快勝した。このコロンビア戦の終了間際に、デシャン監督は肝を冷やしたようだ。
「とてもアグレッシブな試合だった。皆さんもご存知の通り、南米のチームはああいう感じだ。VARがないのが、多少の助けになるだろうね。特に最後のプレー、マイケル・オリーセへの最後のタックルはね...彼はジャンプしたけど、そうでなければ片足しか残っていなかっただろう！」
一方で、「相手は格下で、意欲はあった。熱気もあり、選手たちにとっては良かった。我々にとっては質の高いリハーサルが二度、できたことになる」とも話す。
さらに、終盤の“怒り”について改めて問われると、57歳の元フランス代表キャプテンはヒートアップした。
「マイケルへのタックルのことだ。もし彼がジャンプしていなければ、足を折られていたかもしれない！ 親善試合なんだ...。アグレッシブなのはいい。それがどういうものか我々は分かっている。だが、少し度を超えている。
そして、それは必ずしも罰せられるわけではない。第４審判にも言ったんだ。『アメリカンフットボールじゃないんだ！』とね。“プラカージュ”（ラグビーのタックル）じゃないんだ！ 深刻な事態にならなくて良かった」
とにかく怪我人が出なかったことが幸いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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