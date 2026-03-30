女性７人組アイドルグループのＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥが３０日、都内で行われた持ち帰り弁当「ほっともっと」の新ＣＭ発表会に登場した。ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥは４月１日から「ほっともっと×ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ アジアフェア！焼肉ビビンバ」篇に出演する。

この日は社名にちなんで「ほっとあんしんできる瞬間」についてトーク。南なつ（２５）は「ライブの直前にみんなで円陣するんですけど、みんなで手を組んでみんなの顔を眺めた時がすごいほっとする。どんなにおっきいステージで緊張していても、ルーティンなので」と切り出せば、小川奈々子（２６）は「私は円陣した後に南なつちゃんとする儀式があって、それをすると安心します」とやって見せた。宮野静（２３）も「ライブ中、不安になった時にメンバーが目を合わせてくれる。一人じゃないんだなと安心します」と、ライブから話した。

村川緋杏（２６）は「皆でお泊まりしてる時に、ご飯食べてる時にほっとするなって。ずっと頑張っていることが多いから」。立花琴未（２３）が「メンバーといるとホッとする。個人でお仕事するだったり、自分で頑張らなきゃという時はほんとに必死。全員で集まる時は頼れるお姉ちゃんがいっぱいいるので、安心感で泣きそうになる」と言うと、メンバー皆が「わかるー！」とうれしそうに同意し、絆の固さを感じさせた。

福山梨乃（２８）は「あめちゃん（ファンネーム）の笑顔を見た時が一番安心します。頑張ってきて良かったなっていう安心感になったりしますね」とファンに感謝。桐原美月（２３）は「時間を管理することが好きなので、寝る前にタイマーをセットするとすごくほっとします」と、独特な答えを返していた。