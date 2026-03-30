日本テレビは30日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（62）の「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」（日曜後11・25）復帰の可能性について言及。また、同番組内で松本が出演している美容外科「高須クリニック」のCMを放送した経緯を明かした。

同番組をめぐっては1日、美容外科「高須クリニック」のCMが放送され、同CMで松本が出演。2年ぶりの地上波“復帰”となり、大きな話題に。さらに、8日には“第2弾”、15日には“第3弾”のCMが放送された。

松本の番組復帰について、岡部智洋執行役員は「現段階で決まっていることはございません」と述べた。

CMに対する反響を聞かれると、柴田岳副社長は「視聴者の方からはどうして流れているのかという声もあれば、久々に顔が見れてうれしかったという声もある。さまざまです」と答えた。

CMのキャスティングについて、「原則としてスポンサーさんがご自分たちのマーケティング戦略とかでキャスティングされるので、基本はそれを尊重したいと思っています」と説明。松本出演のCM放送の経緯について、「高須クリニックさんにから松本さんを一部起用したCMを流したいというご要望を受け賜りまして、念のため、事務所さんには確認しました。確認した上で、裁判等が終結している事実関係を確認させていただいて、CMの放送を拒絶するまでの理由は現時点ではないということで判断しました」と明かした。