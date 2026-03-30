女性７人組アイドルグループのＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥが３０日、都内で行われた持ち帰り弁当「ほっともっと」の新ＣＭ発表会に登場した。

４月１日から放送される新ＣＭ「ほっともっと×ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ アジアフェア！焼肉ビビンバ」篇に出演した７人は、新ＣＭ楽曲「ＨＯＴ！ＳＣＯＯＰ！」を初披露。立花琴未（２３）は「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥをもっともっと好きになってほしいなという思いが込められている。一緒にまぜまぜできる振付なので、ライブとかでファンの皆さんとまぜまぜダンスできるのが楽しみ」、福山梨乃（２８）は「すごく明るくて私たちらしさが詰まっている」とアピールした。

新商品の食レポに挑戦する段になると、メンバーは「やったー！うれしー！おなかぺこぺこなんですよ」と大喜びだ。

宮野静（２３）は「ピリ辛がおいしくて、野菜とからみあって、皆さんがビビンバに夢中になっちゃうんじゃないかなというぐらいおいしい」、村川緋杏（２６）は足をバタバタさせながら「うーん！おいしい！どことってもおいしいのがいいと思うし、シャキシャキ感がいいと思う。ピリ辛のキムチがたまらない」、立花は「やばい。お仕事で一日たまった疲れで食べて、毎日でも（ビビンバに）会いたくなる」と巧みな食レポを披露。

村川は「こういうおっきなプレッシャーがある食レポはあまりなくて、企業さんのおいしさを伝えられるようにとプレッシャーでしたが、ホントにおいしかったので素直に伝えられたんじゃないかな」と、大人っぽい真面目な感想も述べた。