キャスターの滝川クリステルが２９日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」に出演。交際が極秘だったことから、結婚式の打ち合わせで信じられない行動を取っていたことを明かした。

滝川は１９年８月に総理官邸で現防衛大臣小泉進次郎議員との結婚を発表。それまでは絶対に交際が漏れないように、デートはすべて滝川の自宅。一切外には出なかったという。

だが妊娠し、結婚も決まったことから結婚式の準備も始めることに。滝川が結婚するとバレてはいけないことから「友人が『全部私がやるよ』って。ウェディングプランナーの方との打ち合わせも、彼女が結婚するってことにして、私は友人として（付き添った）」と、まさかの“影武者新婦”で打ち合わせを進めていったという。

打ち合わせは全て行ったという滝川に、藤本美貴は「友達の打ち合わせに全部なんて行かない。絶対行かない」「新郎新婦だけです」と断言。滝川は「行かないんですね」「そこからおかしいですね」と失笑だ。

友人の結婚式という体だが、実は自分の結婚式であることから「『これがいいと思う』って全部私がしゃしゃりでていた」といい、横澤夏子は「コントみたい」と大爆笑。

問題のドレス試着についても「撮影で借りたいから着させてもらっていいですか？と。そしたら（私が）やたらと着る。２０枚とか。しかもベールも被り出す。いらないですよね、撮影でベールは。顔が隠れるから」と、ウキウキ気分はダダ漏れ。しかも妊娠も隠していたため「太っちゃうかも。食欲がすごいんで」などと普通の花嫁なら必死にダイエットするはずなのに、真逆のことを言い出し、少しゆるめのドレスを注文していたという。

そして無事に結婚式は終了。滝川は「（ウエディングプランナーの方には）全部バレてた。分かってましたよって」と、やはりバレていたという。「ドレスの人にもバレていた。でもシークレットにしてくれていたことに感謝。感動しました」と最後まで情報が漏れなかったことに感謝していた。