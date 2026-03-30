アジア株「TACO」支えに下げ渋る、トランプ「イランが米の要求に屈した」主張



東京時間14:00現在

香港ハンセン指数 24709.15（-242.73 -0.97%）

中国上海総合指数 3922.72（+9.00 +0.23%）

台湾加権指数 32670.05（-442.54 -1.34%）

韓国総合株価指数 5274.19（-164.68 -3.03%）

豪ＡＳＸ２００指数 8451.00（-65.28 -0.77%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 72757.94（-825.28 -1.12%）



アジア株は下げ渋り、上海株はプラスに転じている。原油先物の上昇が止まっていることにやや安堵。



トランプ米大統領は米国が提示した15項目のほとんどをイラン側が受け入れたと主張。ただ、内容については言及していない。イラン側も何も発表していない。



トランプ氏はイランとの停戦合意は「間もなく実現する可能性がある、合意はあり得ると思う」ともコメントしている。「可能性がある」「あり得ると思う」と実に曖昧な表現だ。市場混乱を回避するための「TACO」の可能性がある。



トランプ発言を受け有事のドル買いが後退、原油上昇一服、米株先物は下げ幅を縮小しているが、トランプ「TACO」に対する市場の反応は徐々に鈍くなってきた。



米イラン戦争は新たな局面を迎える可能性がある。



イエメン親イラン武装組織フーシ派が中東戦争に参戦したほか、米国がイランでの「地上作戦」の準備を進めている。トランプ米大統領は「イランの石油を奪いたい」と述べ、ハルグ島を接収する可能性を示唆している。イランは「地上部隊派遣なら米軍兵士を焼き殺す」と宣言。



韓国株市場ではハイテクを中心に幅広い銘柄が下落、現代自動車や起亜自動車など自動車関連も軒並み下落している。

韓国政府は原油価格が120ドルに達した場合、自家用車の運転を制限する可能性を示唆。同措置が適用されれば1990年～1991年の湾岸戦争以来35年ぶりとなる。

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