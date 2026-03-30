米株先物 ダウ上昇に転じる、トランプ「イラン合意あり得ると思う」 米株先物 ダウ上昇に転じる、トランプ「イラン合意あり得ると思う」

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米株先物 ダウ上昇に転じる、トランプ「イラン合意あり得ると思う」



東京時間14:20現在

ダウ平均先物JUN 26月限 45435.00（+11.00 +0.02%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6419.50（+7.25 +0.11%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 23355.75（+27.25 +0.12%）



ダウ先物は上昇に転じている。



トランプ米大統領は米国が提示した15項目のほとんどをイラン側が受け入れたと主張。ただ、内容については言及していない。イラン側も何も発表していない。

トランプ氏はイランとの停戦合意は「間もなく実現する可能性がある、合意はあり得ると思う」ともコメント。

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