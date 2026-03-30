米株先物　ダウ上昇に転じる、トランプ「イラン合意あり得ると思う」

東京時間14:20現在
ダウ平均先物JUN 26月限　45435.00（+11.00　+0.02%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6419.50（+7.25　+0.11%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　23355.75（+27.25　+0.12%）

ダウ先物は上昇に転じている。

トランプ米大統領は米国が提示した15項目のほとんどをイラン側が受け入れたと主張。ただ、内容については言及していない。イラン側も何も発表していない。
トランプ氏はイランとの停戦合意は「間もなく実現する可能性がある、合意はあり得ると思う」ともコメント。