ＮＹ原油時間外 トランプ発言受け上昇一服、一時103ドル台 ＮＹ原油時間外 トランプ発言受け上昇一服、一時103ドル台

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ＮＹ原油時間外 トランプ発言受け上昇一服、一時103ドル台



東京時間14:23現在

ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝101.09（+1.45 +1.46%）



NY原油先物は上昇一服。米イラン戦争激化懸念で一時1バレル＝103.40ドル手前まで急上昇した。その後トランプ発言を受け上げを縮小している。



トランプ米大統領は米国が提示した15項目のほとんどをイラン側が受け入れたと主張。ただ、内容については言及していない。



トランプ氏はイランとの停戦合意は「間もなく実現する可能性がある、合意はあり得ると思う」ともコメント。

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