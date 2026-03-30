ＮＹ原油時間外 トランプ発言受け上昇一服、一時103ドル台
ＮＹ原油時間外 トランプ発言受け上昇一服、一時103ドル台
東京時間14:23現在
ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）
1バレル＝101.09（+1.45 +1.46%）
NY原油先物は上昇一服。米イラン戦争激化懸念で一時1バレル＝103.40ドル手前まで急上昇した。その後トランプ発言を受け上げを縮小している。
トランプ米大統領は米国が提示した15項目のほとんどをイラン側が受け入れたと主張。ただ、内容については言及していない。
トランプ氏はイランとの停戦合意は「間もなく実現する可能性がある、合意はあり得ると思う」ともコメント。
東京時間14:23現在
ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）
1バレル＝101.09（+1.45 +1.46%）
NY原油先物は上昇一服。米イラン戦争激化懸念で一時1バレル＝103.40ドル手前まで急上昇した。その後トランプ発言を受け上げを縮小している。
トランプ米大統領は米国が提示した15項目のほとんどをイラン側が受け入れたと主張。ただ、内容については言及していない。
トランプ氏はイランとの停戦合意は「間もなく実現する可能性がある、合意はあり得ると思う」ともコメント。