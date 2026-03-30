東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

イラン国会議長「地上部隊派遣なら米軍兵士を焼き殺す」宣言

我々は米軍が地上に上陸するのを待ち構えている、ミサイル配備済み



米国防総省がイランでの数週間にわたる「地上作戦」を準備中

フーシ派が中東戦争に参戦、米イスラエルの攻撃が停止するまで継続



トランプ米大統領

イランの石油を奪いたい、ハルグ島を接収する可能性もある

イランはウラン放棄しなければならない、戦争終結するための重要条件

イラン合意は間もなく実現する可能性もある、合意はあり得ると思う

送った15項目の要求のほとんどを彼らは受け入れた（※内容には言及せず）



【日本】

三村財務官

この状況続けばそろそろ「断固たる措置」必要になる、照準は全方位

※財務官が「断固たる措置」という強い表現を使ったのは初めて



植田日銀総裁

過去と比べ為替変動は物価に影響を及ぼしやすくなっている



日銀主な意見（3月18日-19日開催分）

戦争長期化なら利上げペースの加速必要かどうか検討すべき

原油価格と円安がインフレを大幅に押し上げる可能性がある

コストプッシュ型インフレが深刻化すれば引き締め必要になる可能性



【ユーロ圏】

ビルロワドガロー仏中銀総裁「必要に応じて行動する用意」

米イラン戦争が経済成長の鈍化とインフレ急上昇を招く可能性

ECBはインフレ期待を中銀目標2%に維持する義務を負っている



【韓国】

韓国政府

原油価格が120ドルに達した場合、自家用車の運転を制限する可能性

※同措置適用されれば1990年～1991年の湾岸戦争以来35年ぶり

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