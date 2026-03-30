女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演するNHK連続テレビ小説「風、薫る」（30日スタート）のインスタグラムが30日までに更新され、見上のクランクイン日のオフショットを公開した。

同番組は「第1回の放送をご覧いただき、ありがとうございました。これから約半年、見守っていただけると嬉しいです」とした上で、「主人公・一ノ瀬りん役 #見上愛 さん。クランクインの日のオフショット。天気があやしい1日でしたが、クランクインのタイミングはバッチリ晴れました」とクランクインを迎えた見上のオフショットを公開。

「風、薫る」は朝ドラ通算114作目で田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール 大関和物語」を原案とし、明治時代に看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上は大関がモデルの一ノ瀬りん、上坂は鈴木がモデルの大家直美を演じる。

フォロワーからは「新しい朝が始まったなと思います」「クランクインを晴れで迎えられたとは、さすが晴れ女の愛さん！」「半年間また、楽しみなドラマはじまりました」「笑顔が素敵」「見上愛ちゃん可愛かったです」「これからの展開が楽しみです」といった反響が寄せられている。