道化師姿で病院などを慰問する「ホスピタル・クラウン」として、２０年以上にわたって子どもたちを励ましてきた名古屋市守山区の梶原輝夫さん（８８）が２月に亡くなった。

大柄な体格ながら、ひょうきんなメイクと動きで「ずっこけ役」を演じ、国内外で人気を集めた。ＮＰＯ法人「日本ホスピタル・クラウン協会」（名古屋市）は「日本一のクラウン」と梶原さんをしのび、来月の定例公演で追悼する予定だ。（中部支社 高貝丈滋）

「テルちゃん」

サラリーマンだった梶原さんは５０歳代の頃、クラウンを養成する講座を受講し、その魅力を知った。「人を元気にさせていく面白さ」にのめり込み、会社を退職した後の１９９３年頃から本格的な活動を始めた。

帽子をかぶり、白塗りの顔にひげ、赤い鼻を付けた「トランプ」という役。大きな体で転ぶ姿など演技には温かみがあり、ジャグリングやパントマイムも取り入れた。

仲間と各地の病院を訪れ、病気と闘う子どもたちを笑顔に。あいち小児保健医療総合センター（愛知県大府市）には２０年以上前から毎月訪問し、「テルちゃん」と親しまれた。保育士のリーダーだった棚瀬佳見さん（６４）は「国内でホスピタル・クラウンの礎を築いたプロ意識の高い人。みんな楽しみにしていた」と振り返った。

ウクライナにも

梶原さんは生前、本紙の取材に「子どもたちの気持ちをつかむことが大切。退院する子から『ありがとう』と手紙をもらったときは感激した」と語っていた。

国内だけでなく、モンゴルなどではサーカスの巡業に同行し、ウクライナでは各地の病院を回った。

日本ホスピタル・クラウン協会には発足時から関わった。若手や後輩の面倒見も良かった。「ステージではしっかり立ち止まる、呼吸をする」などと指導し、協会所属のクラウンは１７０人まで増えた。晩年は体調を崩し、今年２月１０日、老衰で亡くなった。クラウンの活動は３年前まで続けていた。

協会は４月４、５日に名古屋市の千種文化小劇場で開く定例公演で、梶原さんの功績をたたえるブースを設ける。理事長の大棟耕介さん（５６）は「梶原さんは『子どもたちが楽しみに待っているから』と言って、みんなに笑顔を届け続けてくれた。いつまでも見守ってほしい」と話している。