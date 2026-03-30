韓国の人気俳優チョ・ジョンソクが１人で２役を熱演した映画「ＰＩＬＯＴ -人生のリフライト-」が、４月３日より日本公開される。

本作は、韓国で観客動員数４７０万人を超える異例のメガヒットを記録したコメディー映画。主演は、ドラマ「賢い医師生活」シリーズや映画「ＥＸＩＴ イグジット」で日本でも絶大な人気を誇るチョ・ジョンソクが務め、圧倒的な演技が高く評価され韓国で最も権威ある「第６１回 百想（ペクサン）芸術大賞」にて、映画部門の最優秀演技賞（主演男優賞）を受賞、名実ともに韓国映画史にその名を刻んだ。共演にはドラマ「二十五、二十一」などに出演した実力派女優のイ・ジュミョン、女性アイドルグループＳｅｃｒｅｔの元メンバーハン・ソナ、ドラマ「Ｄ．Ｐ． -脱走兵追跡官-」「還魂」などでも存在感を示した注目の若手俳優シン・スンホら。

「ＰＩＬＯＴ -人生のリフライト-」

４月３日（金）より全国公開

最高の操縦技術を持つスターパイロットであり有名テレビ番組に出演するほどの人気を誇っていたハン・ジョンウ（チョ・ジョンソク）は一瞬の過ちで一夜のうちにすべてを失い失職までしてしまう。ブラックリストに載った彼を雇い入れる航空会社はゼロ。

窮地に追い込まれたハン・ジョンウは妹になりすまし完璧に変身、ついに再就職に成功する。

だが喜びもつかの間、またもや予想外の難関に直面する。

順風満帆な人生を夢見ていた彼は無事離陸できるのだろうか。

監督：キム・ハンギョル

出演：チョ・ジョンソク／イ・ジュミョン／ハン・ソナ／シン・スンホ

上映時間：１１１分

配給：松竹