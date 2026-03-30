「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午後２時現在で、シャルレ<9885.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



前週末２７日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１３２億３０００万円から１２８億８０００万円（前期比１１．５％増）へ、営業損益を７億１０００万円の赤字から１１億円の赤字（前期９億６１００万円の赤字）へ、最終損益を３１億３０００万円の赤字から３５億６０００万円の赤字（同１０億１２００万円の赤字）へ下方修正した。レディースインナー事業で今期に発売したヘアケアアイロンを自主回収することが主な要因。売上高の減少に加えて、在庫の廃棄処分の影響で売上総利益が大幅に減少するほか商品自主回収関連損失を計上する。



業績予想の下方修正を受けて、この日の同社株は反落。これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS