やしろ優、芸人夫＆4歳長男と“顔出し”親子3ショット 家族でオフ満喫「幸せオーラがこちらにも伝わる」「優さんファミリー最高です」
お笑いタレントのやしろ優（38）が28日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・笑撃戦隊の野村辰二（41）と“やさ丸”こと長男（4）との“顔出し”親子3ショットを披露した。
【写真】「優さんファミリー最高です」家族でオフを満喫するやしろ優＆野村辰二 ※親子3ショットは3枚目
やしろは「テントってなーんかテンションあがるよねー！」とのコメントとともに、テントで愛犬とともに笑顔を見せる野村の様子や、親子3人での集合ショットなどをアップ。
この投稿にファンからは「わ〜い 家族勢ぞろい 幸せオーラがこちらにも伝わるからホッコリ」「優さんファミリー最高です」などのコメントが寄せられている。
やしろと野村は2016年7月に結婚。22年1月に第1子となる長男が誕生している。
【写真】「優さんファミリー最高です」家族でオフを満喫するやしろ優＆野村辰二 ※親子3ショットは3枚目
やしろは「テントってなーんかテンションあがるよねー！」とのコメントとともに、テントで愛犬とともに笑顔を見せる野村の様子や、親子3人での集合ショットなどをアップ。
この投稿にファンからは「わ〜い 家族勢ぞろい 幸せオーラがこちらにも伝わるからホッコリ」「優さんファミリー最高です」などのコメントが寄せられている。
やしろと野村は2016年7月に結婚。22年1月に第1子となる長男が誕生している。