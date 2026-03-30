やしろ優 （C）ORICON NewS inc.

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　お笑いタレントのやしろ優（38）が28日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・笑撃戦隊の野村辰二（41）と“やさ丸”こと長男（4）との“顔出し”親子3ショットを披露した。

【写真】「優さんファミリー最高です」家族でオフを満喫するやしろ優＆野村辰二　※親子3ショットは3枚目

　やしろは「テントってなーんかテンションあがるよねー！」とのコメントとともに、テントで愛犬とともに笑顔を見せる野村の様子や、親子3人での集合ショットなどをアップ。

　この投稿にファンからは「わ〜い　家族勢ぞろい 幸せオーラがこちらにも伝わるからホッコリ」「優さんファミリー最高です」などのコメントが寄せられている。

　やしろと野村は2016年7月に結婚。22年1月に第1子となる長男が誕生している。