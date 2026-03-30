メ〜テレ、開局以来初の快挙達成 2025年度視聴率で個人・世帯とも4冠 『ドデスカ！』横並び1位
メ〜テレ（名古屋テレビ放送）は30日、2025年度（2025年3月31日〜26年3月29日）の平均視聴率で、個人全体、世帯ともに、全日・ゴールデン・プライム・ノンプライム帯で1位となり、開局以来初の4冠を獲得したと発表した。ビデオリサーチ調べ、名古屋地区。
【画像】メ〜テレの2025年度平均視聴率 個人・世帯の一覧
年度の平均視聴率で、個人全体の全日・ノンプライム帯が1位となったのは現行の調査方式に変わった2005年4月以降で初、ゴールデン帯が1位となったのは2012年度以来、また世帯のノンプライム帯が1位となったのは集計開始以来初めて。
朝の情報番組『ドデスカ！』が、月〜金（前6：00〜）は個人全体・世帯ともに、土曜（前6：30〜）は個人全体で番組開始以降初めて同時間帯において年度1位となった。また、平日のニュース情報番組『ドデスカ＋』（月〜金 後3：40〜）や、バラエティー『超町人！チョコレートサムネット』（日曜 後4：25〜）など自社制作番組も好調だった。
『ドデスカ！』は、4月で放送25年目に突入する。「節目の年を迎える2026年度も『とびだせ！もっと地元に会いに行く。』をテーマに、地域に密着した情報をこれまで以上にお届けし、さらにパワーアップしてまいります」と予告。
また、『ドデスカ＋』は、新テーマ曲に緑黄色社会の「つづく」を起用。午後6時台の特集企画をパワーアップするほか、天気コーナーでは洗濯情報を充実させるなど、日々の暮らしに役立つ情報をよりわかりやすく届ける。
【画像】メ〜テレの2025年度平均視聴率 個人・世帯の一覧
年度の平均視聴率で、個人全体の全日・ノンプライム帯が1位となったのは現行の調査方式に変わった2005年4月以降で初、ゴールデン帯が1位となったのは2012年度以来、また世帯のノンプライム帯が1位となったのは集計開始以来初めて。
『ドデスカ！』は、4月で放送25年目に突入する。「節目の年を迎える2026年度も『とびだせ！もっと地元に会いに行く。』をテーマに、地域に密着した情報をこれまで以上にお届けし、さらにパワーアップしてまいります」と予告。
また、『ドデスカ＋』は、新テーマ曲に緑黄色社会の「つづく」を起用。午後6時台の特集企画をパワーアップするほか、天気コーナーでは洗濯情報を充実させるなど、日々の暮らしに役立つ情報をよりわかりやすく届ける。