７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」が３０日、都内で行われた「ほっともっと新ＣＭ発表会」に出席した。

７人は４月１日から放映される新ＴＶＣＭ「ほっともっと アジアフェア！焼肉ビビンバ篇（へん）」に出演。この日は、ＣＭでも着用しているアジア風の衣装を着て登場した。

村川緋杏（びびあん）は「普段は大きめのプリプリの衣装が多いですけど、統一感があってすてき。メンバーもアジア系の私服が好きな子が多いのでうれしい」と満足げな表情。ＣＭ出演にも喜び、福山梨乃は「みんなが大好きなほっともっとさんのＣＭに出られて、本当に一つ夢がかなった」と感激していた。

ＣＭでは、新曲「ＨＯＴ！ＳＣＯＯＰ！（ホットスクープ）」が使用され、ビビンバを混ぜるようなキャッチーな振り付け“まぜまぜダンス”が見どころの一つ。立花琴美は「本当にキャッチーで、皆さんも一緒にまぜまぜできる振り付けなので、ライブとかでも皆さんと一緒に“まぜまぜダンス”できれば」と、あめちゃん（ファンの総称）の前での披露を心待ちにしていた。

今回の撮影では、フォーメーションダンスに苦戦したという７人。桐原美月は「まぜまぜダンスで移動するフォーメーションがあったんですけど、意外と難しくて、みんなで呼吸を合わせて頑張りました」と撮影当時を振り返った。キャッチーなダンスが特徴的で若者からの人気も高いが、桐原は「４時間を２日間くらいで５〜８時間くらいでそろえるところまで覚えるかなって感じです」と普段の振り入れにかかる時間も明かした。

イベントでは、同曲を初披露。村川は「いつもはフォーメーションを取りながら踊るので、緊張しました」と、無事お披露目ができたことホッとした様子だった。