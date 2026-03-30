



JR四国は強風や大雨の影響で、3月31日（火）午前10時ごろから午後3時ごろまでの瀬戸大橋線で計画運休を実施すると発表しました。

バスなどによる代行輸送はありません。

主な運休列車の情報は以下の通りです。

【特急しおかぜ】

〈下り：岡山⇒四国方面〉

しおかぜ７号（岡山駅（10：35発）～宇多津駅（11：07着）間）以降

しおかぜ１７号（岡山駅（15：35発）～宇多津駅（16：09着）間）まで部分運休

〈上り：四国⇒岡山方面〉

しおかぜ８号（宇多津駅（9：26発）～岡山駅（10：00着）間）以降

しおかぜ１８号（宇多津駅（14：35発）～岡山駅（15：11着）間）まで部分運休

【特急南風】

〈下り：岡山⇒四国方面〉

南風５号（岡山駅（10：05発）～多度津駅（10：47着）間）以降

南風１３号（岡山駅（14：05発）～多度津駅（14：46着）間）まで部分運休

〈上り：四国⇒岡山方面〉

南風６号（多度津駅（9：46発）～岡山駅（10：33着）間）以降

南風１４号（多度津駅（13：59発）～岡山駅（14：41着）間）まで部分運休

【快速マリンライナー】

〈下り：岡山⇒四国方面〉

マリンライナー１９号（児島駅（10：20発）～高松駅（10：51着）間）以降

マリンライナー３９号（児島駅（15：05発）～高松駅着（15：36着）間）まで部分運休

〈上り：四国⇒岡山方面〉

マリンライナー２０号（高松駅（9：52発）～児島駅着（10：22着）間）以降

マリンライナー４０号（高松駅（14：40発）～児島駅着（15：09着）間）まで部分運休

【瀬戸大橋アンパンマントロッコ】

〈下り：岡山⇒四国方面〉

瀬戸大橋アンパンマントロッコ１号（岡山駅（11：17発）～琴平駅（13：04着）間）

瀬戸大橋アンパンマントロッコ３号（岡山駅（15：21発）～高松駅（17：02着）間）

〈上り：四国⇒岡山方面〉

瀬戸大橋アンパンマントロッコ２号（高松駅（9：13発）～岡山駅（10：44着）間）

瀬戸大橋アンパンマントロッコ４号（琴平駅（13：16発）～岡山駅（14：54着）間）