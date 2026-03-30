JR四国 強風や大雨の影響で31日の瀬戸大橋線で計画運休実施 バスなどの代行輸送なし
JR四国は強風や大雨の影響で、3月31日（火）午前10時ごろから午後3時ごろまでの瀬戸大橋線で計画運休を実施すると発表しました。
バスなどによる代行輸送はありません。
主な運休列車の情報は以下の通りです。
【特急しおかぜ】
〈下り：岡山⇒四国方面〉
しおかぜ７号（岡山駅（10：35発）～宇多津駅（11：07着）間）以降
しおかぜ１７号（岡山駅（15：35発）～宇多津駅（16：09着）間）まで部分運休
〈上り：四国⇒岡山方面〉
しおかぜ８号（宇多津駅（9：26発）～岡山駅（10：00着）間）以降
しおかぜ１８号（宇多津駅（14：35発）～岡山駅（15：11着）間）まで部分運休
【特急南風】
〈下り：岡山⇒四国方面〉
南風５号（岡山駅（10：05発）～多度津駅（10：47着）間）以降
南風１３号（岡山駅（14：05発）～多度津駅（14：46着）間）まで部分運休
〈上り：四国⇒岡山方面〉
南風６号（多度津駅（9：46発）～岡山駅（10：33着）間）以降
南風１４号（多度津駅（13：59発）～岡山駅（14：41着）間）まで部分運休
【快速マリンライナー】
〈下り：岡山⇒四国方面〉
マリンライナー１９号（児島駅（10：20発）～高松駅（10：51着）間）以降
マリンライナー３９号（児島駅（15：05発）～高松駅着（15：36着）間）まで部分運休
〈上り：四国⇒岡山方面〉
マリンライナー２０号（高松駅（9：52発）～児島駅着（10：22着）間）以降
マリンライナー４０号（高松駅（14：40発）～児島駅着（15：09着）間）まで部分運休
【瀬戸大橋アンパンマントロッコ】
〈下り：岡山⇒四国方面〉
瀬戸大橋アンパンマントロッコ１号（岡山駅（11：17発）～琴平駅（13：04着）間）
瀬戸大橋アンパンマントロッコ３号（岡山駅（15：21発）～高松駅（17：02着）間）
〈上り：四国⇒岡山方面〉
瀬戸大橋アンパンマントロッコ２号（高松駅（9：13発）～岡山駅（10：44着）間）
瀬戸大橋アンパンマントロッコ４号（琴平駅（13：16発）～岡山駅（14：54着）間）