モンデリーズが展開するクラッカーブランド「リッツ」より「リッツ ハローキティ ファミリーパック チョコサンド 7袋入」が期間限定で登場！

3枚入の個包装まで「ハローキティ」の限定デザインになった、シェアしたくなるかわいらしさの「リッツ」です☆

モンデリーズ「リッツ ハローキティ ファミリーパック チョコサンド 7袋入」

価格：オープン価格

発売日：2026年4月6日（月）より期間限定

容量：187g（3枚×7袋）

販売エリア：全国

クラッカーブランド「リッツ」が、日本国内ではもちろん、世界でも愛される「ハローキティ」とコラボレーション！

期間限定パッケージが楽しめる「リッツ ハローキティ ファミリーパック チョコサンド 7袋入」が登場します。

どんな具材とも相性抜群の「リッツ」は、クラッカー売上No.1のブランド。

その中でも、香ばしくてサクサクした食感のリッツクラッカーに、なめらかなクリームをサンドした「リッツサンド」は、近年ますます人気のシリーズです。

そのリッツサンドの中でも、香ばしいクラッカーとチョコレートクリームの甘じょっぱい味わいが楽しめる「リッツ チョコサンド」と、世代を超えて世界中で愛されているキャラクター「ハローキティ」がコラボレーションします。

リッツだけのオリジナル描き下ろし「ハローキティ」のパッケージは、手に取るたびにワクワクを感じられるパッケージです☆

さらに、今回の「ハローキティ」コラボリッツサンドは、小腹が空いたときや持ち歩きに便利な3枚入りの食べきりパックを7袋詰め合わせたファミリーパック仕様。

3枚入の個包装パッケージも全3種類で登場します。

家族でのおやつ時間や家事の合間、友人とのおしゃべり、職場でのちょっとした休憩時間など、シェアしたり、一人で楽しんだりと日常のさまざまなシーンに「ハローキティ」が寄り添います。

全3種類の個包装デザインはランダムで入っているため、どのデザインが出てくるかは、開けてからのお楽しみ！

袋を開けるたびに、さまざまな表現やポーズの「ハローキティ」に出会えるワクワクが広がります。

思わず誰かに見せたくなったり、「どのデザインが入っていた？」と会話が生まれたりするのも楽しい、限定コラボパッケージです☆

リッツ チョコサンド×ハローキティのPOPが店頭に登場

リッツ チョコサンド×ハローキティのPOPも店頭に登場！

リッツと共にさまざまなポーズをみせてくれるかわいい「ハローキティ」が設置されます☆

いつもの「リッツサンド」に、ちょっと特別なワクワクをプラスした、袋を開けるのが楽しみになる「ハローキティ」コラボレーション！

「リッツ ハローキティ ファミリーパック チョコサンド 7袋入」は、2026年4月6日（月）より全国にて期間限定で登場します。

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